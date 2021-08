Nå starter hurtigtesting av 35.000 studenter for å slå ned smitten

Hver dag siden torsdag har et tresifret antall personer fått påvist koronavirus i Trondheim. Fire koronapasienter er innlagt på St. Olavs hospital.

Smittetallene i byen det siste døgnet skal komme rundt klokken 09.30.

Smittetoppen var fredag, da 118 personer testet positivt på koronaviruset. Aldri før har så mange testet positivt på ett døgn i Trondheim.

På landsbasis er det siste døgn registrert 1349 koronasmittede. Det er 443 flere enn samme dag i forrige uke. Fredrikstad har nådd en ny smittetopp med 58 registrerte tilfeller på ett døgn siden pandemien startet.

I Trondheim er et stort flertall av de som tester positivt nå i aldersgruppen 18 til 25. Her begynte koronasmitten å spre seg i studentmiljøet i forbindelse med fadderuke og festing, ifølge kommunen.

Nå gjør kommunen alt de kan for å ringe inn koronasmitten. Et stort problem er at testkapasiteten er sprengt.

Derfor deler de nå uut selvtester til studenter. 35.000 testkit er pakket og klare.

Frykter høye smittetall etter hjemmetestingingen

– Vi fikk varene fredag ettermiddag, og i dag er vi i full gang, sa Geir Magne Sjårud til NRK mandag ettermiddag. Han er områdeleder for campusservice ved NTNU.

Hurtigtestene kom fra leverandør i 25-pakninger. Ansatte ved NTNU har jobbet som maskiner for å pakke dem ut og legge dem i hver sin plastpose.

PAKKET OG KLARE: Tirsdag starter utdelingen av testkitene til studenter i Trondheim. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

Oslo har drevet med massetesting av studenter siden i vår.

De har teststasjoner ved studiestedene i tillegg til selvtester som deles ut til studentene. Denne uka regner Studentsamskipnaden i Oslo (Sio) med å runde 100.000 selvtester siden oppstarten i vår.

Bare siden dette semesteret startet har Sio delt ut nesten 25.000 tester.

Omtrent 35.000 studenter i Trondheim får tirsdag utdelt hvert sitt kit.

Testen tar de selv, og er den positiv, må hver enkelt ta kontakt med smittevernkontoret for å få en ordinær koronatest (PCR).

– Vi håper at det ikke er en voldsom smittespredning. Men samtidig frykter vi at det kan være store tall, sier Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim.

– Nå må det være slutt på sosiale aktiviteter og festing

Å teste seg er ikke det eneste studentene blir bedt om nå:

– Fadderuka er for lengst over. Nå må det være slutt på sosiale aktiviteter og festing. Det er den eneste måten å få kontroll på dette, sier Wolden.

TESTKIT: 35.000 studenter får utdelt hvert sitt. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

Selv om det er studentmiljøet som i all hovedsak er rammet av smitten, er alle innbyggere i Trondheim bedt om å begrense sosial kontakt i to-tre uker.

Dukker det opp 4–500 smittede etter massetestingen av studenter, vil kommunen stå overfor nok en utfordring: Nemlig å finne isolasjonsplass til alle.

Jobber med å skaffe flere isolasjonsplasser

– Vi jobber akkurat nå med å se på hvor stor kapasitet vi kan skaffe, slik at vi kan ha reserveløsninger hvis det viser seg at utbruddet er enda større enn vi frykter.

– Er det aktuelt å få hjelp av nabokommuner?

– Det kan være aktuelt. Nå har vi isolasjonshotell og karantenehotell også i Stjørdal. Vi ser på alle muligheter. Det kan være sivilforsvaret eller heimevernet kan bistå oss. Vi får se hva som er mulig.

– Er det andre steder enn hotell som er aktuelt?

– Det kan være pensjonat eller campingplasser. Folk kan bo sammen. Det kan være en fordel å bo sammen – da har de noen på snakke med. De kan ikke smitte hverandre når de allerede er smittet.

Flere barn skal hurtigtestes

Også elever på skoler i Trondheim med koronasmitte får utdelt hurtigtester nå.

Et testkit for barn inneholder tre koronatester som skal tas hjemme.

Den første testen skal tas så raskt som mulig.

Den andre testen skal tas på dag tre etter eksponering for smitte.

Den tredje testen skal tas fem dager etter eksponering.

Ved negativ test skal barnet fortsette på skolen som vanlig.

Ved positiv test må smittevernkontoret kontaktes og en ordinær test (PCR) tas.