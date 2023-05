Fra fest til eksamen – dette er studentenes råd til russen

– Det blir jo nesten som et lite sjokk. De har vært vant til å feste, og nå skal de plutselig ha eksamen, sier Mari Riska.

Hun og medstudent Mari Haga Lie sitter og leser i kantina på Nord universitet i Steinkjer.

Det er fredag 19. mai, og for mange har de to siste dagene vært starten på ei festfylt langhelg. For andre blir denne helga ei slags blåhelg, som markerer en nokså brå overgang fra festligheter til eksamensalvor.

Ikke minst for russen, som har feira seg gjennom mai, men som aldeles straks står overfor livets første eksamen.

– De tror jeg er stressa. Jeg tror nok de kjenner mer på nerver enn jeg gjør nå, sier Lie.

Men det er likevel ingen grunn til panikk, ifølge studentene som NRK har snakket med på Nord universitet.

– Eksamen er ikke like skummelt som det høres ut som. Det er bare å stå på, så kommer du deg forbi det, sier Maria Aasbekken.

Eksamen er ikke så ille – spesielt ikke når den er overstått, mener Mari Haga Lie og Mari Riska. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Og studentene har gode råd å gi til dem som skal ha sin første eksamen:

Ikke stress

Selv om det er lett å la nervene ta overhånd, er faktisk et av de viktigste rådene som studentene NRK har snakket med, nemlig det å ikke stresse.

– For min del funker i alle fall ikke ting om jeg er stressa, sier Mari Haga Lie.

Det gjelder altså å puste med magen, og ikke minst å få seg nok søvn. Å ni-lese kvelden før eksamen, er i alle fall ikke noe smart, skal vi tro studentene.

Lag rutiner

Da er det lurere å ha gode rutiner rundt eksamenslesinga.

– Sett opp tidspunkt på dagen der du skal sitte og være fokusert. Men legg også inn pauser, sånn at du kommer deg ut, sier Martine Brovoll.

Det er ikke minst også viktig å ha gode matpauser, sånn at man sørger for at energinivået holder seg oppe gjennom dagen.

Det kan også være lurt å ha spesifike steder hvor man leser, sier Mari Haga Lie.

– For meg gjelder det å komme seg på universitetet. Jeg kan si til meg selv at jeg skal jobbe hjemme, men det kommer ikke til å skje da, ler hun.

Motivasjon

Det er så klart også lurt å ha noe som motiverer en til å legge ned den innsatsen som trengs. For nei, gode eksamensresultater kommer ikke av seg selv.

– Om man ønsker en god karakter, så må man bare ta tida til å lese, sier Elisabeth Moen.

Men da kan det være greit å ha et mål å lese mot, som for eksempel et spesifikt universitet man vil inn på.

– Nå har vi hatt en periode med mye gøy, og da er det verdt det å legge inn litt ekstra innsats i skolearbeidet, sier Mari Riska.

– Belønningen får man jo senere ved å ha bestått eksamen, kanskje komme inn på det studiet man ønsker, og ikke minst snart kunne ta sommerferie med en god følelse.

Å legge litt tid ned i skolearbeidet, etter dager og uker med moro, vil være en god investering, mener Mari Riska. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Vær sosial

Selv om en må bruke litt tid på eksamenslesninga, er det viktig å passe på at man ikke isolerer seg helt heller.

– Vær sosial, ta noen avbrekk, vær litt ute, og kos deg når du kan, sier Maria Aasbekken.

For Mari Riska er det viktig å være sosial mens hun leser også.

– Les og øv sammen med noen du trives med, så blir det ikke så kjedelig som om du skulle gjort det alene.

Ha tro på deg selv

Selv om man går inn i noe ukjent med sin første eksamen, er det viktig å ha selvtillitt, påpeker studentene.

– Prøv så godt du kan. Ikke tenk at du ikke får det til, men heller tenk at dette klarer du! Dette går bra! Så gjør det det!

Hva kan foreldre gjøre?

Forfatter og psykolog Hedvig Montgomery understreker at det ikke finnes noen fasit i hvordan en kan takle denne for mange tunge overgangen fra russetid til eksamenstid.

Det vil variere fra person til person, men da er det desto viktigere at ungdommene får støtte hjemme.

– Den viktigste ingrediensen er forståelse. Om så bare å nikke og vise at du skjønner at overgangen er brå, sier Montgomery.

Helt konkret kan man som forelder minne dem på at dette egentlig ikke er noe annerledes enn å ta en prøve – noe de har gjort mange ganger før, og kanskje veilede dem i hva som kan være klokt å gjøre.

– Noen trenger å dyttes i retning av bøkene, og noen trenger å slappe mer av – her må man stille seg inn etter hva din ungdom trenger.

Hedvig Montgomery er en anerkjent familiepsykolog. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

Å være lydhør for ungdommens behov er det aller viktigste, ifølge Montgomery.

– Men jeg prøver også å snakke litt om hva det er å ta eksamen, hva det er å levere, og hva det krever. Men jeg prøver også å si noe om at det kommer nye anledninger.

For ikke alt står og faller på akkurat denne eksamenen, understreker psykologen. Det er viktig for både de unge og foreldrene å forstå.

– Fest og gode eksamensresultater har aldri hengt ihop. Men det er ikke sikkert du får gjort så veldig mye hvis du blir for sint eller masete, sier Montgomery.

– Noen ungdommer kommer dessverre til å gå på en smell i år også, som alle andre år. Men da blir det en ny anledning til å hjelpe dem videre. Dette er ikke den siste muligheten de får.