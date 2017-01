Strutter av selvtillit før møtet med Larvik

Avkast er i Boligmappa Arena Larvik klokken 19.

Byåsen stod for en aldri så liten håndballsensasjon da de søndag slo stjernegalleriet til Rostov-Don i EHF-cupen.

Det russiske storlaget var kjempefavoritter foran kampen i Trondheim, men fikk det tøft mot et Byåsen-lag som kjempet heltemodig gjennom to intense omganger. Rødtrøyene vant til slutt 29–24. Noen dager tidligere vant Byåsen en sterk hjemmeseier mot Glassverket. Det er med andre ord et lag som strutter av selvtillit foran onsdagens møte med Larvik, som troner øverst tabellen med ti av ti seiere før kveldens kamp.

Syk Arntzen

Et skår i gleden foran onsdagens match, er at Byåsen må klare seg uten Emilie Hegh Arntzen.

Hun er hjemme i Trondheim med influensa, skriver Adressa.no.