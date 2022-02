Protest-strømselskap risikerer 300.000 i bot – likevel strømmer kundene til

I Trondheim hadde en gjeng studenter sett seg lei det de kaller en uoversiktlig og misvisende strømbransje.

Resultatet ble «protest-strømselskapet» Motkraft. Siden lanseringen i oktober 2021 har bedriften økt fra 3 til 22 medarbeidere og solgt strøm for over 100 millioner kroner.

Målet er å ikke tjene penger. De ansatte mottar tarifflønn. Eventuelt overskudd doneres, ifølge selskapet.

Motkraft har reklamert med «Norges billigste strømavtale» og hevdet de er «billigst på sikt». På kun fire måneder har 25.000 kunder latt seg friste, med en avtale på 1 øre påslag pluss 19 kroner i måneden.

KAKEFEST: I februar feiret ansatte i Motkraft å ha passert 25.000 kunder. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Ikke god nok dokumentasjon

Men Forbrukertilsynet kjøpte ikke tilbudet, og sendte i stedet varsel om bot på 300.000 kroner for villedende markedsføring.

Samtidig fikk Motkraft forbud mot å kalle seg «billigst». Forbrukertilsynet mener selskapet ikke har god nok dokumentasjon på påstanden.

Saken er enda ikke avgjort. Du kan lese hele varselet her.

Mener andre driver lokketilbud

Motkraft hevder derimot at de har dokumentasjon på å være billigst – dersom man ser strømselskapenes tilbud gjennom en lengre tidsperiode enn ett år.

– Det sier seg selv at et non-profit strømselskap alltid vil være blant de billigste. Dessverre driver de store aktørene med 12 måneders lokketilbud som kan oppfattes billigere, mener gründer og daglig leder Bjørn Spieler i Motkraft.

Medgründer Anders Rodem poengterer at Motkraft ble startet for å få en slutt på det han kaller et forbrukerfiendtlig marked.

– Da syns vi det er leit at myndighetene prøver å ta oss, når vi har hjulpet våre kunder å spare totalt 8 millioner kroner. Forbrukertilsynet burde heller fokusere på de som faktisk driver ulovlig og lurer kundene sine, mener Rodem.

NULL SELGERE: I løpet av 4 måneder har 25.000 kunder selv meldt overgang til Motkraft. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Bruker finjussen

Etter de mottok varselet har Motkraft endret ordlyden i markedsføringen, men har klaget og venter på endelig vedtak. Gründerne har foreslått at Forbrukertilsynet heller gir en symbolsk sum i bot.

– Forbrukertilsynet tar oss på finjussen. Vi har ingen intensjon om å villede, og er et strømselskap av folket, for folket. Vi garanterer prisen i 80 år, mens de andre selskapene lurer kundene med en prisoppgang etter 1 år, hevder Spieler.