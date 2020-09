Hele strekningen hvor Nye Veier har planlagt ny E6 går fra Ranheim i Trondheim til Stjørdal. Politikerne i Malvik og Stjørdal har sagt ja til utbyggingen. Nå gjenstår bare en strekning på knappe to kilometer i Trondheim.

Arbeiderpartiet i Trondheim har sagt ja til ny firefelts vei med fartsgrense på 110 kilometer i timen på strekningen.

Torsdag formiddag har det vært samtaler mellom Miljøpartiet De Grønne (MDG), Ap, SV og Sp i den rødgrønne koalisjonen i byen, i forkant av kveldens bystyremøte.

– Vi har forslag til en avtale vi skal forhandle videre på. Det har vært et tøft møte. Vi har kommet fram til enighet. Det er jeg veldig glad for, sier Roar Aas fra Arbeiderpartiet til NRK torsdag ettermiddag.

MDG avviser enighet

KRAV: Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet De Grønne har hatt samtaler med Ap i Trondheim i dag. MDG har stilt en rekke krav til Ap for å fortsette samarbeidet. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven

MDGs leder i bystyret avviser på sin side at det er noen enighet:

– Vi konstaterer at Ap varsler at alt har løst seg mens vi sitter og diskuterer i MDGs bystyregruppe. Da har de nok solgt skinnet lenge før noen har observert bjørn i Trøndelag, skriver kommunalråd Ola Lund Renolen i en melding til NRK.

Bystyregruppa til MDG avviser avtalen som ligger på bordet nå, opplyser kommunalråden.

– Vi vil jobbe med forslag til forbedringer til avtalen. Dette blir ikke landet i dag. Vi fortsetter diskusjonen over helga, sier Renolen.

Mål om nullvekst truet

MDG mener nullvekstmålet de har blitt enige om i trondheimspolitikken er truet. I juni inngikk regjeringa en ny såkalt byvekstavtale med Trondheim. Målet med denne er null vekst i trafikken i perioden 2020–2029.

Da er det paradoksalt at staten gjennom Nye Veier planlegger ny hovedvei, mener MDG.

– Vi har en avtale med staten om å nå et nullvekstmål i biltrafikken, og for at vi skal nå målet får vi penger. Så gjør staten i tillegg grep som gjør at det blir veldig vanskelig for oss å nå målene, sier kommunalråd Ola Lund Renolen (MDG).

I GANG: Statsminister Erna Solberg markerte byggestart på ny firefelts motorveg mellom Ranheim og Stjørdal denne uka. Før bystyret i Trondheim har sagt ja eller nei til ny veg. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

– Det er ganske mange paradokser her, men de styrer faktisk ikke vi.

Partiet viser til at store veiutbygginger gjerne gir økt biltrafikk. På den nye E6 sør for Trondheim har trafikken økt med nesten 4 prosent.

– Vi har sett at det gir mer trafikk når man gjør det enklere og raskere og bruke bilen. Da vil nullvekstmålet bli utfordre, sier Tore Dyrendahl (MDG), som leder areal- og samferdselskomiteen i Trondheim.

Han får støtte fra forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt:

– Når man bygger en ny vei med høyere hastighet og bedre kapasitet, må man regne med at man får økt biltrafikk. Det er det resultatet man har sett både i studier i Norge og i byer i andre byer i verden, sier Tennøy til NRK.

Hun peker spesielt på studier instituttet har gjort etter lignende veiutbygginger i Ålesund og Oslo.

Vurderer å bryte ut

MDG krever at Ap går med på en rekke klimatiltak for å godta utbyggingen, forteller Dyrendahl.

– Det er kjempekrevende at man går inn for en slik veg. Nå er det viktig å se om det går an å finne kompenserende tiltak. Det gjør det veldig krevende når man bygger ut E6 en å nå nullvekstmålet. Det betyr at vi må trappe opp innsatsen enda mer, sier MDG-politikeren.

MER TRAFIKK: Det blir doble tunneler på ny E6. Her ny planlagt Stavsjøtunnel. Forsker Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt sier at ny motorveg nord for Trondheim vil bety mer biltrafikk. Foto: Nye Veger

I Viken gikk SV og MDG ut av fylkesrådet etter at E18-prosjektet ble godkjent av fylket.

MDG har truet med å bryte ut av samarbeidet også i Trondheim. Men kommunalråd Renolen klar på at samarbeidet med Ap kan ha en sjanse hvis Ap går med på tiltak.

– Vi prøver å komme fram til noe som gjør at vi får gode prosesser som kan avbøte det vegen påfører oss. Det kan være nok til at vi fortsatt blir med på samarbeidet, sier Ola Lund Renolen.

Byggingen har startet

Statsminister Erna Solberg markerte byggestart på ny E6 fra Trondheim til Stjørdal denne uka, altså før politikerne i Trondheim hadde sagt ja.

21 av de 23 kilometerne er nemlig klar for en storstilt utbygging. Planen er ferdig vei til 2025.

I Stjørdal vedtok politikerne utbyggingen før en pågående klimakartlegging er klar. Dette har fått SV til å reagere.

– Jeg tenker at vi kommer til å bygge en vei her uansett. Så må vi gjøre kompenserende tiltak hvis den veien går utover andre miljøtiltak, sa statsminister Erna Solberg (H) til NRK tidligere i uka.