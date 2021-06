Streiken trappes opp: Her blir alle skolene stengt

– Så å si alle lærere i kommunen er tatt ut i streik og da er det ikke mulig å opprettholde en fornuftig undervisning.

Det sier Espen Irving Riiser, kommunalsjef for oppvekst og læring i Tønsberg kommune.

Her må alle skoler stenges nå som streiken trappes opp. Det samme gjelder i Porsgrunn.

Over 6.000 elever i Tønsberg mister undervisningen.

– Det beklager vi, men streik er en av samfunnets spilleregler. Dette er en sentral konflikt og noe vi bare må forholde oss til. Det er ikke så mye vi får gjort lokalt, sier Riiser.

NRK forklarer Lønnsoppgjør på 1, 2, 3 Bla videre Først og fremst - hvorfor skal jeg bry meg? Hvis du er en arbeidstaker som får lønn, bestemmes hvor mye du skal tjene i lønnsoppgjøret. Hvis du er en arbeidsgiver som betaler lønn til ansatte, så bestemmes deler av utgiftene dine i året som kommer, i lønnsoppgjøret. Derfor er lønnsoppgjøret viktig for de aller fleste nordmenn. Hva er et mellomoppgjør, og hvorfor er det annerledes enn hovedoppgjøret? I partallsårene er det hovedoppgjør. Da forhandler partene om tariffavtalen, og andre bestemmelser, som arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til. En tariffavtale varer i to år. I oddetallsårene har organisasjonene derfor mellomoppgjør - og forhandler bare om lønnen det året. I begge lønnsoppgjørene er det lov å bruke streik og lockout som virkemidler i forhandlingene. Hva skjer i lønnsoppgjøret? I et lønnsoppgjør forhandler partene som representerer arbeidsgiverne, og partene som representerer arbeidstakerne, om hvilken lønn arbeidstakerne skal få det året. De to største organisasjonene som forhandler, er arbeidstakernes organisasjon LO, og arbeidsgivernes organisasjon NHO. Hvis ikke partene klarer å bli enige, må de gå i mekling hos Riksmekleren. Her får de en frist til å finne en løsning på forhandlingene. Men de kan forhandle på overtid, hvis de trenger det. Hva er et nulloppgjør? I et nulloppgjør stiger lønnen like mye som prisene. Da får man verken mer eller mindre penger å rutte med i året som kommer. Hvis lønnsveksten er høyere enn prisveksten, blir varer og tjenester billigere i forhold til lønnen. Da øker kjøpekraften din. Hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten, blir varer og tjenester dyrere i forhold til lønnen. Da blir kjøpekraften din svakere. Hva er frontfagmodellen? I 1966 ble det bestemt at lønnsveksten ikke kan være større enn det norske bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet tåler. Derfor mener man at disse næringene bør forhandle om lønn først, og legge rammene for lønnsveksten i andre næringer. Tanken er at dersom andre næringer forhandler om lønn først, og lønnen øker mer enn de konkurranseutsatte næringene tåler, legger det press på forhandlingene i de såkalte frontfagene. Frontfaget har tradisjonelt bestått av industribedrifter som handler med utlandet. I årets lønnsoppgjør var organisasjonene LO, YS og NHO først ut. Partene ble enige etter mekling på overtid. Hva er den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret? Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret regner ut de totale kostnadene for den nye tariffavtalen som har blitt fremforhandlet. I tillegg til lønnstillegg, kan det innebære kostnaden av ekstra feriedager, og annet som innebærer en kostnad for arbeidsgiver. Hva er lønnsoverheng? Lønnsoverhenget er en beregning som beskriver hvor mye høyere lønnen din mot slutten av året er enn hva lønnen din var i gjennomsnitt hele året. Hvis du for eksempel tjente 111 kroner i timen gjennomsnitt i 2020, men 115 kroner i timen i desember, får du et lønnsoverheng på 3,6 prosent. Grunnen til at man regner ut dette, er for å finne ut av hva lønnsveksten vil bli fra et år til det neste. Lønnsoverhenget brukes når man skal bestemme den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Forrige kort Neste kort

– Streiker for kunnskap og trygghet

Steinar Landa er lærer ved Vear skole i Tønsberg og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

I dag er 23 lærere på barnetrinnet ved Vear skole i Tønsberg tatt ut i streik. Skolen er stengt, men skolene i Tønsberg organiserer en tilsynsordning i skoletiden for sårbare elever og for familier der foreldre har samfunnskritiske funksjoner.

– Det blir gitt et tilbud til disse elevene, men de får ikke undervisning, sier Landa.

Han forklarer streiken med at tilbudet fra KS var for dårlig.

– En streik handler mye om lønn, men vi er også opptatt av å beholde godt kvalifiserte folk. Mottoet vårt er at vi streiker for kunnskap og trygghet, sier den tillitsvalgte læreren.

Stor opptrapping

Klokka 08.00 onsdag morgen ble streiken trappet opp. Nå er over 20.000 Unio-medlemmer i streik.

En av grunnene til streiken er blant annet at utdanningsansatte har hatt 14 prosentpoeng lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunen

Arbeidsgiverorganisasjonen KS er derimot av en annen oppfatning. De mener lønnsveksten har vært god, og passer med kompetansenivået.

Disse kommunene har fått beskjed om opptrapping Ekspandér faktaboks Alta

Bærum

Bergen

Bodø

Haugesund

Kristiansand

Trondheim

Stavanger

Levanger

Ringsaker

Sunnfjord

Tønsberg

Ålesund I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen rammet i det nye uttaket.

Bestemor sitter barnevakt

I Ålesund går 1.300 personer ut i streik i dag. Det gjør blant annet at de fleste barnehagene i byen rammes.

– Vi må sette hele familien i sving for å passe unger. Jeg og mannen min jobber fra 8–16 hver dag. Skolen er stengt. I barnehagen har vi fått et lite tilbud. Et tilsynstilbud, som de kaller det, forteller Stine Barstad-Solberg.

Hun og mannen har tre barn og tror det blir utfordrende å få ting til å gå opp om streiken blir langvarig. Foreløpig har de bestemt seg for å ta en dag av gangen.

På skolen tilbys det SFO, men i skoletida må de sørge for barnepass selv for de to skolebarna. Fireåringen får komme i barnehagen i dag og på fredag.

– Jeg er så heldig som har ei mor som jobber turnus, så hun har fri i morgen. Så, heldigvis, kan hun passe han, sier Barstad-Solberg.

MÅ FIKSE BARNEVAKT: Stine Alnes Barstad-Solberg har tre barn. Bestemor blir nå barnevakt minst en av dagene for å få det til å gå rundt. Foto: PER-IVAR KVALSVIK / NRK

Ingen streikevakter i Trondheim

Trondheim har hatt folk ut i streik siden 27. mai. På grunn av det høye smittetrykket, blir det ingen streikevakter i byen.

– Vi hadde helt vanlige streikevakter fram til mandag. Men så kom endringene på smittevernreglene til Trondheim kommune på tirsdag. Vi er rett og slett nødt til å få tatt de ned, få avklart hva det innebærer i praksis for våre streikende.

Det sier streikeleder i Trondheim, Gry Camilla Tingstad. I Trondheim er 2.700 Unio-medlemmer i streik. Det er også bestemt at medlemmer som er viktig i koronahåndteringen ikke skal ut i streik.

– Alt koronarelatert arbeid skal skjermes, sier Tingstad.

INGEN STREIKEVAKTER: Trondheim har ingen streikevakter på grunn av den høye smitten i byen.

– Vil merke streiken

I Bergen vil den kraftige opptrappingen av streiken merkes godt.

– Store deler av befolkningen som mottar tjenester fra kommunen vil merke streiken. Det er et massivt og krevende uttak, sier kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille.

I Bergen er 29 skoler helt stengt, 35 skoler er delvis stengt og størstedelen av de kommunale barnehagene er stengt.

I tillegg til skoler og barnehager er blant annet sykehjem og hjemmetjenester rammet av streik og vil ha et redusert tilbud.

– Vi følger det tett opp og har godt samarbeid med organisasjonene. Hver dag søker vi om dispensasjon for områder der vi ser at liv og helse står på spill. I dag hadde vi 30 søknader som gjaldt for i dag, og fikk innvilget 28 av disse.

Streiken skal heller ikke ramme områder som angår pandemien.

Opplever stor streikevilje

I Haugesund vil man merke streiken bedre i dag enn man har gjort tidligere. Fra før av var 40 sykepleiere i streik, og i dag trappes streiken opp med 30 nye.

– Jeg opplever at streikeviljen er stor. Folk er engasjerte, og på kanten til overengasjert, sier Karina Moen som er hovedtillitsvalgt i Haugesund kommune for NSF.

Selv om pasienter blir berørt av streiken, mener Moen at det ikke er en fare for liv og helse.

– Hvis arbeidsgiver opplever at det er faglig uansvarlig så søker vi dispensasjon. Jeg forstår at pårørende er bekymret, men vi garanterer at alle pasienter skal ha det fint.

PASIENTER SKAL VÆRE TRYGGE: Karina Moen skjønner at pårørende er bekymret, men lover at pasienter som trenger helsehjelp skal ha det fint. Foto: Gisle Jørgensen

Roser foreldrene

Over 2.000 av dem som streiker i Rogaland er lærere, og det merkes på skolene. Ved Tasta skole i Stavanger er streikevaktene på plass. Og når alle lærerne er organisert i Unio, så er det ikke så mye å gjøre, sier rektor Anne Karin Bethuelsen.

– Det er litt merkelig. Først var det travelt og hektisk, men nå er det rolig. Nesten litt antiklimatisk.

En av grunnene til at det er så rolig er at de ikke har fått noen henvendelser fra foreldre.

– Både vi og dem har en viss trening i dette etter koronaen. Foreldrene er flinke til å følge med på informasjonen, og vi har blitt bedre på å gi informasjon. Det fungerer greit.