Streetlight-Erlend skal holde tale for president

Erlend Johannesen skal holde en tale på syv minutter i presidentpalasset i Manila.

Han får prisen for den store innsatsen han og Streetlight har gjort gjennom mange år for Filippinene. Her har han drevet barnehjem, skole og medisinsk senter for gatebarn.

Johannesen ble landskjent da han reddet barna under en tyflon i 2013.

Omstridt president

President Rodrigo Duterte deler ut pris til Erlend Johannesen og Streetlight mandag. Foto: ERIK DE CASTRO / Reuters

Amnesty mener prisen han nå får er fortjent.

– Amnesty har kritisert den nye presidenten Rodrigo Duterte for massehenrettelsen av narkomane og han er omstridt. Men det var den forrige presidenten som nominerte Erlend Johannesen til prisen. Det viktige nå er å fokusere på det positive han gjør, sier Tove Marie Paasche, regionleder i Amnesty.

Nervøs før tale

Erlend Johannesen skal tale direkte til presidenten mandag og innrømmer at han er nervøs.

Erlend Johannesen og familien. Også kona er med på prisutdelingen i Manila mandag. Foto: NRK/Anders Ulvolden

– Jeg har stor tro på dialog. Og jeg vil fortelle om det magiske ved å bry seg når nød møter kjærlighet og om de vakre ting jeg har sett i elendige situasjoner.

– Hva tenker du om at presidenten i landet er omstridt etter at han tiltrådte i juni?

– Først og fremst er det Filippinene som gir denne prisen uavhengig av hvem som leder landet, og nominasjonen skjedde under den forrige presidenten. Dette er en stor ære og en bekreftelse på den knallharde innsatsen som er lagt ned, sier Erlend Johannesen.

Vil være der for gatebarn

Han sier at de er opptatt av å være der for barna på barnehjemmet uavhengig av hvilken politikk som føres i landet.

– Det handler om omsorg, troa på mennesket om kjærlighet og å bry seg.

Det er 22 personer som mottar prisen for eksemplarisk tjeneste for landet mandag, og fire av dem er utlendinger. Erlend Johannesen er bedt om å holde tale i presidentpalasset i Manila på vegne av dem alle.