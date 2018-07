Ikke kjør denne veien før den er ordnet. Dekkene blir totalt ødelagt. Vanvittig det som foregår på denne veistrekningen. Terje Nubdal

Wictoria Samuelsen (21) og familien bor langs fylkesvegen mellom Kongsmoen og Foldereid i Trøndelag.

– Vi har fått ødelagt to sett med dekk allerede. Vegen må freses opp. Dette går ikke. Det er en ganske trafikkert strekning og det er livsfarlig å kjøre her. Jeg holdt på å kjøre ut i en sving.

Den siste tida har det vært temperaturer over 30 grader i Trøndelag og det har i følge Statens vegvesen ført til at en hinne med bitumen på asfalten har klistret seg til bildekk på denne strekningen.

Wictoria Samuelsen med dekk fulle av lim fra asfalten. Hun sier det er nærmest umulig å vaske vekk lim og småstein som fester seg til dekkene i varmen. Foto: Privat

Tiltak i kveld

Asfaltentreprenøren er på veg til stedet for å møte Statens vegvesen tirsdag kveld.

– Det er absolutt behov for å gjøre noe. Dette går ikke over. Vi anslår at det blir tiltak på opptil to kilometer av den 17 kilometer lange strekningen, sier byggeleder i Statens vegvesen, Gunnar Heggli.

Nå vil det enten bli strødd over stein eller så vil det øverste laget bli frest bort.

– Statens vegvesen krever strakstiltak av entreprenøren. Det ser ikke bra ut og vi kan ikke ha det slik, sier Heggli. Tidligere tirsdag sa vegvesenet at de først ville vurdere tiltak en gang i august.

Mange bilister har varslet fra om ødelagte dekk

De har fått mange henvendelser fra bilister de siste dagene.

Wictoria Samuelsen advarer andre bilister og håper på strakstiltak på fylkesvegen. Foto: Wictoria Samuelsen

Terje Nubdal fra Brønnøysund har lagt ut flere bilder på Facebook etter å ha kjørt på fylkesvegen.

– Dette er mer alvorlig enn Statens vegvesen tror. Her burde det vært gjort tiltak og satt opp skilt som advarer om vegbanen. Skoene blir jo ødelagt hvis du går på vegen, og limet klabber seg på.

Han forteller at de har prøvd å rive av limet på dekkene, men det har ikke vært mulig å få av alt.

Det er på denne fylkesvegen mellom Follabrua i Foldereid og Kongsmoen at bitumen på asfalten løsner i sommervarmen. Terje Nubdal forteller at limet klabber seg på skoene når man går på asfalten. Foto: Terje Nubdal

Mener dekk kan vaskes

Statens vegvesen har brukt en type overflatebehandling som ikke lenger er så vanlig i Norge. Dette er billigere enn å legge to lag med asfalt. I stedet er det sprøytet ut bitumen og spredd stein oppå asfalten. Problemet var at en del av steinen ikke festet godt nok i vår.

– Flere forteller om ødelagte dekk?

– Nei, ingen bildekk blir ødelagte. Det er hjulvask med avfettingsmiddel som trengs, sier Heggli.

– Hva om noe bilister vil kreve erstatning?

– Da må de ta kontakt med asfaltentreprenøren, Vegdekke Industri, og ikke Statens vegvesen.

Kjell Olav Kristensen har også fått lim på dekkene og la ut denne meldinga på Facebook etterpå. Foto: Privat

Vil kreve erstatning

Wictoria viser hva som har satt seg på bildekket etter en tur på fylkesvegen. Her er det både småstein og lim fra asfalten. Foto: Wictoria Samuelsen

– Det er fantastisk bra at noe nå skjer. Vi er lei av at dekkene blir ødelagt. Så snart sola skinner har det festet seg asfalt og lim til dekkene, sier Wictoria Samuelsen.

Hun forteller at de kommer til å be om erstatning for dekk som de mener har blitt ubrukelige.