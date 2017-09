Stortingsvalget 2017 er ikke bare spennende, men det er også et historisk valg for Trøndelag. Fra nyttår blir to fylker til et og det betyr at det nå er siste gang Sør- og Nord-Trøndelag stiller med fylkesvise lister.

23 menn og 11 kvinner

Det er over dobbelt så mange mannlige listetopper i Trøndelag som det er kvinner. I nord er 11 listetopper menn og seks er kvinner. I sør er 12 listetopper menn og fem er kvinner.

Tar vi med noen flere kandidater nedover lista for de største partiene som med stor sannsynlighet kommer inn, jevner kjønnsfordelingen seg noe mer ut.

Fremskrittspartiet stiller med de yngste listetoppene, Espen Teigen i nord på 24 år og Sivert Bjørnstad i sør med 26 år. Kystpartiet har eldste listetopp med Morten Selven på 73.

Listetopper fra Trøndelag ved årets Stortingsvalg.

Partier til valg i nord

Disse partiene stiller liste i Nord-Trøndelag:

Alliansen: Toppkandidat Ole Martin Michelsen, Verdal

Arbeiderpartiet: Toppkandidat Ingvild Kjerkol, Stjørdal

Demokratene i Norge: Toppkandidat Tor-Andre Hopen, Steinkjer

Fremskrittspartiet: Toppkandidat Espen Teigen, Stjørdal

Helsepartiet: Toppkandidat Theis Huldt-Nystrøm, Inderøy

Høyre: Toppkandidat Elin Agdestein, Steinkjer

Kristelig Folkeparti: Toppkandidat Åste Marie Lande Lindau, Namsos

Kystpartiet: Toppkandidat Morten Selven, Trondheim

Liberalistene: Toppkandidat Kent Roger Ingulfsvann, Nærøy

Miljøpartiet De Grønne: Toppkandidat Ingrid Liland, Vikna

Partiet De Kristne: Toppkandidat Bjørg Elverum, Levanger

Pensjonistpartiet: Toppkandidat Svein Otto Nilsen, Trondheim

Piratpartiet: Toppkandidat Terje Sakariassen, Steinkjer

Rødt: Toppkandidat Espen Myhr Grandalsmo, Stjørdal

Senterpartiet: Toppkandidat Marit Arnstad, Stjørdal

Sosialistisk Venstreparti: Toppkandidat Torgeir Strøm, Fosnes

Venstre: Toppkandidat Andre Skjelstad, Verran

Svein Otto Nilsen fra Trondheim topper Pensjonistpartiets liste i Nord-Trøndelag. Per Walseth fra Malvik topper lista i sør. Foto: privat

Nord-trøndere på Stortinget

Slik er mandatfordelingen og stortingsbenken fra Nord-Trøndelag satt sammen i inneværende periode (2013 - 2017):

Arbeiderpartiet: Ingvild Kjerkol og Arild Grande

Senterpartiet: Marit Arnstad

Høyre: Elin Agdestein

Venstre (utjevningsmandat): Andre Skjelstad

Marit Arnstad (Sp) er en av mest erfarne politikerne som stiller til valg i Nord-Trøndelag. Foto: Trond Vestre / NRK

Partier til valg i sør

Disse partiene stiller liste i Sør-Trøndelag:

Alliansen: Toppkandidat Bjørn Inge Johansen, Orkdal

Arbeiderpartiet: Toppkandidat Trond Giske. Trondheim

Demokratene i Norge: Toppkandidat Kristian Kahrs, Klæbu

Fremskrittspartiet: Toppkandidat Sivert Bjørnstad, Trondheim

Helsepartiet: Toppkandidat Grete Lianes, Trondheim

Høyre: Toppkandidat Linda Hofstad Helleland, Klæbu

Kristelig Folkeparti: Toppkandidat Geirmund Lykke, Trondheim

Kystpartiet: Toppkandidat Kjetil Østhus, Klæbu

Liberalistene: Toppkandidat Arnt Rune Flekstad, Trondheim

Miljøpartiet De Grønne: Toppkandidat Gjertrud Berg, Orkdal

Partiet De Kristne: Toppkandidat Trond Skogaker, Trondheim

Pensjonistpartiet: Toppkandidat per Walseth, Malvik

Piratpartiet: Toppkandidat Øyvind Eikrem, Trondheim

Rødt: Toppkandidat Ragna Vorkinnslien, Trondheim

Senterpartiet: Toppkandidat Heidi Greni, Holtålen

Sosialistisk Venstreparti: Toppkandidat Lars Haltbrekken, Oslo

Venstre: Toppkandidat Jon Gunnes, Trondheim

Kristian Kahrs fra Klæbu er listetopp for Demokratene i Sør-Trøndelag. Tor- Andre Hopen fra Steinkjer topper lista i nord. Foto: Karoline Lunde Systad / NRK

Sør-trøndere på Stortinget

Slik er mandatfordelingen og stortingsbenken fra Sør-Trøndelag satt sammen i inneværende periode (2013 - 2017):

Arbeiderpartiet: Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Jorodd Asphjell og Karianne Tung

Høyre: Linda Hofstad Helleland og Frank Jenssen

Fremskrittspartiet: Per Sandberg og Sivert Bjørnstad

Senterpartiet: Heidi Greni

Sosialistisk Venstreparti: Snorre Valen

Siden Helleland og Sandberg sitter i regjering, er det Torhild Aarbergsbotten som møter fast fra Høyre og Lill Harriet Sandaune møter for Per Sandberg.

Med plass i regjeringen som Kulturminister, er Linda Hofstad Helleland (H) en av de mest profilerte politikerne i inneværende periode, ved siden av Per Sandberg (Frp) og Trond Giske (Ap). Foto: Arne Kristian Gansmo

Takker for seg

Disse trønderske politikerne takker nå for seg seg på Stortinget:

Per Sandberg (Frp) - har sittet fem perioder

Snorre Valen (SV) - har sittet to perioder

Frank Jenssen (H) - har sittet en periode og skal tiltre jobben som fylkesmann for Trøndelag

Karianne O. Tung (Ap) - har sittet en periode