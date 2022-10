Marie får fortsette med kostbar migrenemedisin

– Det er en veldig lettelse å vite det. Det gjør at vi føler oss mer trodd på og vi får anerkjennelse for de plagene vi sliter med daglig, forteller Marie Espeskog.

Studenten har hele livet slitt med kronisk migrene. En sykdom som har prega livet hennes veldig.

– Noen dager hadde jeg bare hodepine, mens andre dager var jeg sengeliggende, oppkast og måtte ligge inne på et mørkt rom. Man går glipp av sosiale ting, går glipp av skole og dette opplevdes veldig, veldig tøft, sier hun.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Anti-CGRP eller CGRP-hemmere (kalsitonin-genrelatert peptidreseptor-antagonister) er legemidler som har blitt spesielt utviklet for å forebygge migrene.

Studier viser at bare én av seks kan regne med å få god effekt av preparatene.

Legen kan ikke skrive ut resept, men må sende søknad for hver enkelt pasient.

Nå får om lag 10.000 migrenepasienter CGRP-hemmere.

Medisinen gis på blå resept, noe som betyr at utgiftene dekkes enten helt eller delvis av folketrygden.

Behandlingen kostet det offentlige 400 millioner kroner i 2021, ifølge Statens legemiddelverk.

Norske helsemyndigheter vil nå sette behandlingen på pause for pasienter i opptil tre måneder av gangen, for å finne ut hvem som trenger den mest. Kilder: Statens legemiddelverk, Helfo, Helsedepartementet

Tvungen pause i medisineringa

Det kom derfor som et sjokk på henne, og mange andre, da helsemyndighetene foreslo en pause i behandlinga mange får mot migrenen.

Av de 100.000 som lider av kronisk migrene i Norge, så får 10.000 av dem en medisin med CGRP-hemmere på blå resept. Dette er en kostbar medisin som det offentlige brukte 733 millioner kroner på fra desember 2019 til desember 2021.

Det var de som går på denne typen medisin helsemyndighetene ønska at skulle ha en behandlingspause på tre måneder, den første etter atten måneder, så hvert tredje år, for å sjekke om pasientene oppfylte kravene til medisinene.

– Vi vet at migrene er en sykdom som, for mange, går over av seg selv. Om man er på medisiner konstant, så vil man ikke finne ut om det har gått over. Så det er fornuftig å gjøre en behandlingspause iblant, forteller statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

Krever at regjeringa snur

Men nå har et flertall i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget bedt departementet gjøre om på regelverket.

– Vi kan ikke utsette migrenepasienter for at de skal leve med den utryggheten, usikkerheten og kanskje de smertene det medfører å måtte ha pause i medisinen. Det mener vi bryter med pasientenes grunnleggende rettigheter, sier leder i helsekomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Flertallet mener det er urimelig at det fattes en kollektiv beslutning om behandlinga av hver enkelt pasient. Derfor må Arbeiderpartiet og Senterpartiet snu når flertallet på Stortinget ber om at reglene endres tilbake.

Det er foreninga Hodepine Norge veldig glad for.

– Behandlingspause er noe som pasientene og medlemmene våre ber om selv. De vil gjerne prøve det selv. Men pausen må være på et tidspunkt der det passer i livet. Det kan ikke være sånn som det har vært med de nye reglene, sier generalsekretær Laila Mathisen.

Fikk livet tilbake

For Marie Espeskog har CGRP-medisinen gitt hun et nytt liv. Før hun starta på den hadde hun migrene mellom 15 og 25 dager i måneden. Nå er hun nede i fem dager i måneden, noen måneder enda færre.

– Det er et helt nytt liv for meg. Jeg kan gjøre så mye mer!, sier hun.

Sprøyte hun setter i magen en gang i måneden gjør at hun slipper å presse seg når hodet verket og venner spør om hun vil være med på ting.

– Nå kan jeg studerer på fulltid, nå kan jeg jobbe ved siden av. Jeg kan ha et sosialt liv som hadde tidligere også, men som jeg pressa meg gjennom, avslutter hun.