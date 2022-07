Leteaksjonen foregår ved Storvatnet på Statland i Namsos kommune, nord i Trøndelag.

– De har funnet en båt som mest sannsynlig tilhører ham, som ligger på andre siden av vannet i forhold til hytta, sier operasjonsleder Rune Brandmo.

Han sier det kan se ut som mannen har brukt båten, men at det enda er veldig usikkert.

– Vi går vidt rundt i søksområdet, det er mange muligheter for hva som kan ha skjedd. Per nå vet vi ikke akkurat hva som har skjedd, sier operasjonslederen.

Mannen har hytte i området rundt Storvatnet ved Statland i Namsos Foto: Geir Magne Ribsskog

Leteaksjonene startet ved 15-tiden fredag ettermiddag. Da var det lenge siden mannens hund dukka opp hos hyttenaboen.

– Det viser seg at den har ligget på nabohytta i hele natt, så det var grunnlaget for at vi begynte å søke, sier Brandmo.

Store ressurser

Fredag ettermiddag ble det søkt med helikopter etter mannen.

– Vi har hatt et SAR-Queen i søk, sier Per Hognaland ved Hovedredningssentralen Sør.

Helikopteret har senere returnert fra området.

– I tillegg så har vi rekvirert bistand fra Røde Kors, fra sivilforsvaret, fra Norske Redningshunder og fra tjenestehunder i politiet. De skal gjennomføre et søk i området vi befinner oss i, sier innsatsleder Karl Morten Flasnes

Innsatsleder Karl Morten Flasnes Foto: Geir Magne Ribsskog

Politiet er i kontakt med pårørende til mannen som er hjemmehørende på Fosen.