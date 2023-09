Større beslag av narkotika i Trondheim: Skulle selges denne helga

– Vi ser med stort alvor på at det kommer så pass store mengder narkotika inn til Trondheim. Særlig når vi ser at det pågår et stort arrangement i byen.

Det sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Det var i går kveld at politiet aksjonerte og beslagla en større mengde av det som antas å være kokain i Trondheim.

Det er også gjort beslag av andre typer narkotika og kontanter.

Skulle selge i helga

Fem personer er pågrepet av politiet i løpet av fredag kveld og natt til lørdag, står det i ei pressemelding fra Trøndelag politidistrikt.

Etter avhør ble to av de fem personene løslatt, mens tre personer fortsatt er i arrestert.

– Politiet er fornøyde med å beslaglegge en større mengde narkotika som, ut fra den informasjonen vi har tilgjengelig, var tiltenkt salg i Trondheim denne helga, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat John R. Sødahl Furunes.

Denne helga er svært mange mennesker samlet på utekonserter på Festningen i Trondheim.

– Når vi har et stort arrangement som på Festningen, da vet vi at markedet for narkotika og kokain vil øke, sier Sødahl Furunes.

Opplysninger de har fått og måten narkotikaen er pakket på, gjør at politiet antar at det var tenkt til salg i helga, sier han.

Siktet

I forbindelse med aksjonen har politiet foretatt ransaking på flere bopeler i Trondheim i løpet av natten. Fem personer er siktet, tre av dem for grove narkotikaovertredelser.

Politiet har så langt denne helga også gjort andre beslag av kokain, der noen av disse beslagene er relativt store.

Politiet vil ikke si hvor mye narkotika som er beslaglagt.

– Det er vanskelig å si hvor stor den totale mengden av beslagene er. Det har jeg ikke oversikt over per nå, sier Sødahl Furunes.