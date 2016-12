Stormfull nyttårshelg og hestehov i romjula

På Frosta i Nord-Trøndelag har hestehoven blitt forvirra av det milde været og begynt å spire.

– Jeg var ute og gikk en tur, og tenkte jeg skulle se om det var noe hestehov siden det har vært så mildt, sier hobbyfotograf Ella Karine Nilsen, som fant blomsten i fjæra på Tautra.

Hestehoven skyter normalt sett opp i mars-april. Nilsen sier hun har sett blomsten spire i februar, men aldri i desember.

– Det er helt nytt for meg. Å finne den i romjula, var veldig spesielt.

OBS-varsel

Trøndelag har vært preget av mildvær og nedbør i romjula, og ikke nedbør av den hvite typen mange foretrekker. På den nest siste dagen av året, ser det ikke ut som det vil bedre seg.

– Nå har vi sendt ut et OBS-varsel som gjelder for i dag og første del av lørdag, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet.

Statsmeteorolog Martin Granerød gir oss prognosene for nyttårsværet. Foto: NRK

– Det blir periodevis sørvest liten til full storm på kysten, og man kan få vindkast på mellom 25 til 30 meter per sekund i indre strøk.

Granrød anbefaler folk å forbedrede seg på uværet.

– Vindkastene i indre strøk vil være veldig lokale, men allikevel er det grunn til å feste løse gjenstander.

Flom- og jordskredvarsel

Fredag har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut flomvarsel for Nord- og Sør-Trøndelag. Flomvarslet ligger på gult nivå.

Første juledag sendte NVE ut varsel om jordskredfare i Trøndelagsfylkene, som fortsatt gjelder. Den ligger også på gult nivå.

– På gult varsel bør grunneiere følge med spesielt nært bekker og vassdrag om det er erosjon på gang, og de bør følge med om sluk er åpne, sa Asbjørn Osnes ved NVE til NRK etter flere ras i Trøndelag tidlig i desember.

Usikkert for nyttårsaften

Vinden ser ut til å gi seg litt mot lørdag ettermiddag og første del av kvelden. Når det gjelder kvelden på nyttårsaften er det stor usikkerhet i prognosene.

– Det skyldes at det er et lavtrykk som dannes i kaldlufta bak det første lavtrykket. Plasseringen av det lavtrykket vil være avgjørende for hvor mye nedbør og vind det blir, sier Granerød.

Om vinden gir seg til midnatt avhenger av om lavtrykket velger en nordlig eller sørlig bane.

– Velger lavtrykket en nordligere bane, så ser det ut som det kan bli vest og nordvest stiv og sterk kuling i Trøndelag. Da bør man være forsiktig når man sender opp raketter.

– Men hvis lavtrykket tar en sørligere bane vil det bli roligere vindforhold i Trøndelag.