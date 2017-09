Prosjektet Innherredsbyen 2030 er finansiert av bankene på Innherred. I rapporten, som er laget av seniorforsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling diskuteres ressursgrunnlaget og samhandlingsklimaet i regionen.

Sju kommuner utgjør regionen Innherred. Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling

Sykehuset Levanger er samarbeidsprosjekt nummer en på Innherred

– Den største enkeltfaktoren for samarbeid som peker seg ut for Innherred er sykehuset Levanger. Inntaksområdet for sykehuset sammenfaller med det geografiske området, sier Roald Sand.

Ifølge seniorforskeren mangler det i stor grad et forpliktende samarbeid på Innherred.

– Innherred trenger flere tusen nye arbeidsplasser før 2030, sier Sand.

Kjemper man for mye mot hverandre?

– Jeg vet ikke om det er så mye mot, men man jobber i alle fall ikke nok sammen i alle saker, mener forskeren.

Pasientene ved sykehuset Levanger kommer fra de sju Innherredskommunene. Foto: Tariq Alisubh / NRK Luftfoto

Balanse i Trøndelag

Hva skal til for at Innherred blir en motvekt mot trønderhovedstaden Trondheim?

– Mye tyder på at større enheter gir muligheter for økt verdiskaping, men det gjør seg ikke selv, ifølge Roald Sand.

Avstandene på Innherred er relativt små, og det blir enklere å bevege seg mellom byene når for eksempel jernbanen bygges ut, ifølge rapporten.

– Innherredskommunene er for langt fra Trondheim til å få en vesentlig del av storbyveksten. Bildet endres noe med den planlagte jernbaneutbyggingen, men skal man få utnyttet denne bør man samle kreftene på Innherred i et felles arbeid for å øke vekstevnen, sier Sand.

Roald Sand var gjest i ettermiddagssendinga til NRK Trøndelag mandag under programposten Forskerdate: