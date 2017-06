Steven Hawkings pris for fremragende forskningsformidling ble tirsdag delt ut til den franske musikeren Jean-Michel Jarre og fysiker Neil de Grasse Tyson under Starmus-festivalen i Trondheim.

Hawking måtte avlyse sitt besøk på grunn av helsetilstanden, men holdt i stedet et foredrag for prisvinnerne og publikum over videolink fra England.

Både kronprinsparet og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har vært innom og kastet glans over Starmus-festivalen.