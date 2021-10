– Her har store vindusruter knust, sier vekter Eilert Jønsson og peker rundt seg i Oppdal sentrum i Trøndelag.

Det 70 kvadratmeter store lagerteltet til Coop Byggmix fikk hard medfart i den kraftige vinden søndag.

– Teltet er borte og alle dukene er ødelagt. Det samme er bærebjelkene, så det er bare å kaste, sier butikksjef Roar Holthe-Berg ved Coop Byggmix på Oppdal.

Intens jobb i vinden

Det ble jobbet intenst i flere timer for å sikre at varene ikke fløy over hele sentrum da vinden var på sitt verste.

Hagemøbler, putekasser og møbelsett ble ødelagt da teltet ble tatt av vinden.

– Det dundra og blåste. Trøndelag brann og redning og politiet var ute på tak og sikret. Bak oss har store vindusruter knust, forteller Jønsson.

– Jeg fikk melding på telefonen om at teltet hadde veltet. Da heiv jeg meg i bilen og dro hit for å sikre det som var. Vi var flere som holdt på i flere timer for å sikre at varene ikke blåste utover, sier butikksjefen.

BLÅSTE NED: Oppryddingsjobben etter den kraftige vinden på Oppdal er omfattende. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Mer vind i vente

Ved siden av det ødelagte vareteltet jobber en lift med å løfte ned takstein fra et stort bygg. Knuste vinduer er tettet med finerplater.

Rutene ble knust da gjenstander løsnet fra takene på nabobyggene.

– Vindusrutene på solstudiet er tatt, så her er det bare å holde stengt, sier vekter Jønsson.

Han og butikksjefen er usikre på hvor mye det er smart å rydde i dag. De venter en ny runde med ekstreme forhold.

– Det er meldt sterk vind utover dagen i dag også, så mulig det blir liggende til i morgen, sier Holthe-Berg.

Våttåhaugvinden

Oppdal er kjent for ekstreme vindforhold. Jønsson har friskt i minne da vinden herja som verst i 2003.

– På landsskytterstevnet i 2003 sa det pang og så lå hele stevnet nede.

Det var den frykta Våttåhaugvinden som herja den gangen. Nå kom vinden fra en annen retning, men gjorde likevel stor skade.

– Bedriftene har en stor ryddejobb i dag og det er meldt økning utover dagen. Vi får bare ta tida til hjelp.