Store navn til «Den siste viking» i Rissa

– Jeg gleder meg veldig til å gjøre dette. Det er syv år siden sist, så jeg gleder meg til å dra ut dit å gjøre stykket en gang til, sier regissør Nils Gaup til NRK.

«Den siste viking» er en roman av Johan Bojer fra 1921. Den omhandler et kystmiljø rundt Rissa som livnærer seg på fiske. Boka har flere ganger blitt satt opp som friluftsteater på Museet Kystens Arv på Stadsbygd.

Til sommeren er det altså Veiviser-regissøren, Nils Gaup, som står for regi.

– Det er en roman som virkelig er basert på norsk kultur, og er veldig spennende og det er nesten som om den ber om at det blir lagd film om det, så jeg har en hemmelig agenda. Det må jeg få lov til å innrømme, ler Gaup.

Sist gang spelet ble satt opp var det Nils Ole Oftebro som spilte hovedrollen, Jakob Åsan. Foto: Lars ErikSkjærseth( n12621@nrk.no ) / NRK

En unik scene

De to siste gangene stykket ble fremført, i 2010 og 2013, møtte bortimot 10.000 personer opp for å se scenene som utspiller seg på vannet.

– Det er så mye som skjer av store ting som storm og forlis, så det er en stor utfordring for oss som jobber med regi, men det geniale er at det skjer på vann. Jeg har aldri sett en scene noen sted i verden hvor scenen består av vann, og det er en gavepakke for enhver regissør, sier Gaup.

Bojer kom fra Rissa, og beskriver i boka livet slik han opplevde at det kunne være for flere av sine sambygdinger. Både for mennene som dro på lofotfiske, og for kvinnene som ble igjen hjemme.

Store skuespillere

Helge Jordal skal spille hovedrollen i sommerens oppsetning av spelet i Rissa. Foto: Lars Wallace / NRK

I dag ble det også klart at det er Helge Jordal som skal spille hovedrollen, Jakob Åsan. Den prisbelønnede bergenseren er mest kjent fra «Orions belte» fra 1985.

Navnet på de andre hovedrolleinnehaverne offentliggjøres med ett nytt navn hver måned framover, skriver Den siste viking i pressemeldingen om spelet.