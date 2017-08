Store musikkfestivaler frykter kutt i støtten

Begge festivalene har mottatt flere titalls millioner kroner i tilskudd. Men nå er knutepunktordningen fjernet, noe som kan bety at Kulturrådet disponere pengene annerledes.

Usikkerhet

Usikkerheten er derfor en stor utfordring, men både i Trondheim og Bergen nekter de å dempe ambisjonene.

– Vi planlegger ut fra de høye ambisjonene vi har, og ut fra det vi tror vi får i støtte, sier direktør Petter Myhr hos Olavsfestdagene i Trondheim.

De har så vidt lagt bak seg jubelen Stargate og Ne Yo fikk i Borggården under Olavsfestdagene i Trondheim, og planleggingen for neste års festival i gang.

– Ja, vi planlegger fram til 2020, og håper Kulturrådet skjønner hvor viktig festivalen er. Ikke bare for byen og regionen, men for hele nasjonen, sier Myhr.

Alan Walker spilte sammen med Stargate under årets Olavsfestdager i Trondheim. Foto: Petter Moen Nilsen/NRK

Engstelse

Men han avslører likevel en viss engstelse. For de er helt avhengig av store tilskudd. I år fikk de 10,2 millioner kroner i støtte fra staten, og neste år har de søkt om 11,5 millioner.

– Vi tenker det ikke kan bli en veldig stor endring på så kort tid. Det ville vært uansvarlig, mener Myhr.



Anders Beyer er direktør for Festspillene i Bergen. Foto: Fayruz Sado / NRK

Han får full støtte av Anders Beyer, som er direktør for Festspillene i Bergen.

– Ja, det vil være katastrofalt. Vi planlegger tre-fire år fram i tid. Jeg mener Festspillene burde inne på statsbudsjettet fordi vi skiller oss ut på grunn av kunstnerisk bredde, lengde på festivalen, og den internasjonale posisjonen vi har, sier Beyer.

Ny støtteordning

Festspillene i Bergen fikk 20,8 millioner i støtte fra staten i år, og forventer i likhet med Olavsfestdagene å få litt mer for 2018.

Men det kan de ikke ta for gitt, skal vi tro Jan Ole Otnæs, leder for musikkutvalget for festivalstøtte i Kulturrådet.

– Nå er det en helt ny støtteordning, og mange som ikke har fått så mye før, ønsker seg mer. Vi vet det er søkt om 190 millioner, og vi har 140 millioner kroner til disposisjon. Vi har også søkt om 15 millioner ekstra over statsbudsjettet, sier Otnæs.