Store materielle skader etter front mot front-kollisjon

To biler var involvert i en front mot front-kollisjon. Begge førerne kom seg ut av bilene for egen maskin. De skal være i OK form, men vil trolig ta en tur til lege for sjekk.

Det opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie i Sør-Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Bilene er ikke kjørbare etter kollisjonen, sier hun.

Da NRK var på stedet, var bilberger allerede på plass for å få flyttet bilene.

Politiet opplyser på Twitter at den ene sjåføren klaget på smerter i en arm.

– Mannlig fører i 20-årene blir tatt med inn til St. Olavs hospital for sjekk, melder politiet.