Støre etablerte egen bak-kanal om Giske-saken – nestleder Tajik var ikke med

Om kvelden 22. desember i fjor satte Ap-leder Støre ned en gruppe med fire medlemmer: Partisekretær Kjersti Stenseng, AUF-leder Mani Hussaini, LO-leder og sentralstyremedlem Hans-Christian Gabrielsen og Støre selv, skriver Aftenposten.

Gruppen hadde kontakt via SMS og telefon ved juletider i fjor. Temaet var Giske-saken, som rystet partiet.

Nestleder Trond Giske ble sykmeldt samme dag, etter at det kom påstander om seksuell trakassering fra flere kvinner. Partiets andre nestleder, Hadia Tajik, var ikke en del av krisedialogen med den øvrige partiledelsen.

– Det ble tidlig avklart at dette var en sak som skulle håndteres av partileder og partisekretær, og det har vi holdt fast ved, skriver Støre i en epost til avisen.

Han avviser at han etablerte en særskilt ledergruppe i lys av situasjonen rundt Giske. Gruppen hadde en begrenset dialog om de forestående ekstraordinære møtene i sentralstyret og landsstyret, ifølge Støre.

At Hadia Tajik hadde uttalt seg kritisk om håndteringen av varslerne i partiet og at hun var rystet over påstandene som ble rettet mot Giske, hadde ingenting å gjøre med at hun ikke fikk ta del i dialogen i dialogkanalen, framholder Støre.

Tajik sier at hun ikke synes det var naturlig at hun deltok i dialogen med Ap-toppene.

– Nei, fordi jeg ikke var en del av håndteringen av varslene mot Trond Giske, var det heller ikke naturlig at jeg var i denne SMS-tråden, skriver hun i en epost til Aftenposten.