– Jeg skal ikke gjengi akkurat hva jeg tenkte og sa der og da, men vi kan omformulere det til «off». Og så kjente jeg på en enorm frustrasjon fordi nå kommer det en sak som har potensial til å forstyrre slutten av valgkampen.

Det sier Trude Basso, bystyrekandidat i Trondheim Ap.

Det var onsdag formiddag at Anniken Huitfeldt innrømte habilitetsbrudd.

– Vi har jo så lyst til å snakke om lokalpolitikk her i kveld, og nå står vi her og snakker om enda en habilitetssaker som egentlig foregår et helt annet sted. Dette er ikke et stortingsvalg, dette er et lokalvalg.

Hun håper at innbyggerne forstår forskjellen.

– Vi har lyst til å være med å bygge vår egen by, og så må vi stå og forsvare andres feil. Og det er klart, når det kommer opp saker som er med på å rokke ved politikeres tillit, så slår jo det også oss.

Reagerer på at enda en habilitetssak rammer regjeringen.

Erkjenner lav bemanning

Det er eldreomsorg som er hovedtema i storbysendinga fra Trondheim.

Onsdag fortalte NRK historien om Sonja Berg, som gikk fra å planlegge ektemannens begravelse til å feire gullbryllup.

Hun mener at en ekstra pleier på sykehjemmet, endret alt.

– Jeg kjenner på en stor motivasjon for å bli bedre, så jeg vil nyansere bildet litt, sier Basso i debatten.

– Det er ikke sånn med eldreomsorgen i Trondheim, at alt er galt. Vi har veldig fornøyde brukere og det har vi hatt i veldig lang tid. Så får vi tilbakemelding fra ansatte, i økende grad de senere årene, at arbeidsbelastningen er for høy.

– Erkjenner du at det er gjort en for dårlig jobb?

– Jeg tror at jeg skal si at jeg erkjenner at vi er på et sted hvor bemanninga er for lav, og det er på bakgrunn av hva ansatte forteller. Tillitsvalgte er ganske unison på at bemanninga er for lav og at det blir utfordrende for å gi den behandlinga de ønsker å gi.

Ingerid Stenvold leder debatten fra Grafen i Trondheim. Foto: Vegard Blakstad / NRK

Krav til politikerne

– I dag går det i stell, servere mat, rydding av rom og sitte og snakke med pasientene, sier Mathilde Hollås (17).

Hun er fersk lærling som helsefagarbeider ved ett av sykehjemmene i Trondheim. Selv om hun er ung, har hun allerede litt erfaring fra praksis og sommerjobb.

– Jeg stortrives på jobb. Jeg gleder meg alltid til å komme på jobb å møte kollegaene og pasientene, sier hun.

17-åringen gleder seg til å dra på jobb på sykehjemmet i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Er dette et yrke du kan tenke deg å bli gammel i?

– Ja, det er det. Så lenge vi får flere folk på jobb på kveld og helg, så skal jeg klare det.

– Sånn kan vi ikke ha det

Gruppeleder i Trondheim Høyre, Christianne Bauck-Larsen, sier i debatten at Arbeiderpartiet ikke har prioritert eldreomsorgen de siste 20 årene de har styrt byen.

– Jeg hører de har sagt at det har vært sak nummer en, men når vi ser på de prioriteringene som har vært gjort, så har det ikke vært sak nummer en.

Høyres gruppeleder mener Ap ikke har prioritert eldreomsorgen. Foto: Vegard Blakstad / NRK

Hun beskriver at kommunen har for få ansatte og et skyhøyt sykefravær, som fører til lavere kvalitet på tjenestene.

– Derfor har jo også Trondheim kommune nå kommet dårligst ut av sammenlignbare kommuner i landet, og sånn kan vi ikke ha det.

Liker ikke framstillinga

Ordførerkandidatene Emil Raaen (Ap) og Kent Ranum (H) møtes til ordførerduell i storbysendinga.

Ifølge kommunebarometeteret er Trondheim på 323. plass av 356 kommuner innen helse- og omsorg.

– Dere bruker minst penger av alle de største byene. Er det på tide å slippe til nye krefter?

– I snitt ligger vi på 26. plass når det gjelder alle tjenester. Så er det slik at om vi ser på brukerundersøkelsene våre, får vi gode tilbakemeldinger både fra ansatte og brukere, svarer Raaen, som også viser til høy dekningsgrad og mange sykehjemsplasser.

– Og så er inntektsnivået i Trondheim er lavere enn de sammenlignbare kommunene, som betyr at vi har litt mindre penger å bruke. Derfor blir det veldig viktig for oss at vi har det inntektsgrunnlaget vi har, både fra eiendomsskatt og overføringer.

Kent Ranum og Emil Raaen møttes til duell onsdag. Foto: Vegard Blakstad / NRK

– Betyr det at dere er fornøyd med tingenes tilstand i eldreomsorgen i Trondheim?

– Nei, men jeg synes det blir et fordreid bilde. Sykefraværet vårt er cirka på snitt med de andre storbykommunene. Jeg har vært rundt på mange helse- og velferdssenter, og det er mange som gjør en veldig god jobb hver dag, sier Raaen.

– Det å fremstille trondheim som en sånn kriseplass når det gjelder eldre, det er ikke jeg med på og det kjenner jeg meg ikke igjen.

Det dreier seg om å snu Trondheim kommune til å bli en attraktiv arbeidsgiver, ifølge Ranum.

– Det har med antallet mennesker i tjenesten å gjøre, det har med sykefraværet vårt å gjøre. Det er en samlet sak. Vi må løfte eldreomsorgen. Vi kan ikke lenger stå å se på at vi er nederst på listene.

Ranum og Raaen møtes til ordførerduell

Fersk måling

I den ferske meningsmålingen fra Norstat er Høyre størst i Trondheim med 28,8 prosent.

Arbeiderpartiet er nest størst med 19,6 prosent, mens SV er det tredje største partiet med 12,2 prosent.

Dermed kan Pensjonistpartiet og Senterpartiet sitte med nøkkelen til hvem som blir ordfører i Trondheim etter valget.

– Hvis denne målinga hadde vært valgresultatet og de rødgrønne holder sammen, så vil jo tyngdepunktet i trondheimspolitikken gå betydelig mot venstre. Og MDG, SV og Rødt vil være større til sammen enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det sier Siv Sandvik, politisk kommentator i Adresseavisen.

– Den settingen tror jeg ikke Senterpartiet er så veldig komfortabel med, så det her øker jo sjansjen for at Senterpartiet, etter 20 år med samarbeid med Ap, sier «takk for nå» og velger samarbeid med Kent Ranum og Høyre i stedet.

NRKs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, sier at det ikke er noen hemmelighet at det er en stor drøm for Senterpartiet å styre.

– Og de legger jo heller ikke skjul på at de kan tenke seg å samarbeide med Høyre for å snappe fylkesordføreren fra Arbeiderpartiet.

Hvordan står det til på meningsmålingene for Trondheim?

Dannet debatt

Snorre Valen, redaktør i Trønderdebatt, sier han sliter med å se den store forskjellen på hva de to førstekandidatene egentlig vil.

– Hva får du ut av de løftene som blir gitt for eldreomsorgen?

– De er begge ganske uforpliktende, og det har jo gått igjen i hele valgkampen. Jeg har brukt ganske mye krefter de siste årene på å si at trondheimspolitikken er for satt og for kjedelig, det er for små forskjeller mellom partiene og det er for lite krangling og sånn, men det har jo noen kvaliteter med seg og. For jeg tror dette er den klart mest dannede debatten du får fra en kommune i en lokalvalgkamp-