Drakk rusbrus og tastet på mobilen – så ble han tatt av politiet

Onsdag ble det gjennomført fartskontroller over hele Europa. Mannen politiet stoppet på E39 i Trøndelag, hadde drukket fire rusbrus. Han snakket også i mobilen da han ble stoppet.

– Da gir du fullstendig blaffen og du har absolutt ingen respekt.

Det sier UP-sjef i Midt-Norge, Anders Sjøtrø.

Mannen erkjente at han hadde drukket, og fortalte også at han hadde et rusproblem. Han hadde heller ikke førerkort. Det hadde han mistet en uke før påske, da han ble stoppet med 2,6 i promille.

– Jeg kan ikke komme på at vi har tatt folk som faktisk drikker mens de blir tatt.

SJELDEN OPPLEVELSE: UP-sjef Anders Sjøtrø sier de sjelden opplever lignende tilfeller som mannen de stoppet på E39. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Færre tilfeller i år

Gårsdagens store fartskontroll er et samarbeid mellom 23 ulike land i Europa. Det ble gjennomført over 13.000 fartskontroller.

Nasjonalt ble det skrevet ut 1042 forenklede forelegg. Det er en nedgang på 11 prosentpoeng fra forrige kontroll i 2019.

Minst 22 mistet lappen.

– Det er selvfølgelig bra at det går i riktig retning. Det er også sammenfallende med det bildet vi ser. Vi måler jo farten slik at vi har jo god kontroll på fartsnivået. Siden 2006 og frem til 2019 har andelen som kjører lovlig gått opp.

Det sier UP-sjef Steven Hasseldal, som er fornøyd med de har klart å sette et skikkelig fokus på dagen.

– Jeg håper det blir enda lavere, og at vi kommer godt under tusen neste år.

Fakta om ruskjøring Ekspandér faktaboks Risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er i dag 68 ganger høyere for en promillekjører enn for en edru fører.

Høyest risiko har de unge førerne. Førere i alderen 18–24 år med en blodalkoholkonsentrasjon på mer enn 0,5 promille, har vel 900 ganger så stor risiko for å bli drept som førere i den samme aldersgruppen som har mindre enn 0,5 i promille.

Politiet antar at det gjennomføres rundt 140.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge hver dag.

Det er flest menn som blir anmeldt for ruspåvirket kjøring. Aldersgruppen som hyppigst anmeldes for ruskjøring er mellom 19–29 år.

De fleste tilfellene gjelder personbil/varebil.

Politiet avdekker flest tilfeller av ruspåvirket kjøring natt til lørdag og natt til søndag, færrest i tidlig morgentimer mellom klokken 04 og 08. Det er totalt sett færrest tilfeller på mandager.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet, men andelen saker som involverer andre rusmidler har økt de siste årene. KILDE: Utrykningspolitiets tilstandsanalyse for 2021.

Avsløres av promilletest

Tilbake i Midt-Norge. Det er ikke ofte UP-sjefen opplever at politiet stopper folk som kjører i ruspåvirket tilstand. Men det er det vanlig at folk har drukket dagen i forveien.

Anders Sjøtrø sier det også kan være vanskelig å se på folk om de har høy promille.

– De ser ikke alltid påvirket ut. Da avslører vi dem med promilletest.

Mannen som ble stoppet på E39, kan stå i fare for å miste bilen.

Selv om Anders Sjøtrø ikke liker hendelsen på E39, er også han fornøyd med den storstilte UP-kontrollen.

I hans politidistrikt ble det skrevet ut 89 forenklede forelegg. Få av sakene omhandlet høy fart.

– Det er under normalt, og det viser at det å synliggjøre og sette saken på agendaen er viktig.

Fart var også hovedfaktoren for den storstilte kontrollen.

– Fart er den enkeltfaktoren som har størst betydning i å redusere tallet på hardt skadde og drepte i trafikken.