Stor tro på nytt ski-VM i Granåsen

Per Ottesen og Guri Hetland i Granåsen 20 år etter folkefesten. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

For 20 år siden staket VM i Granåsen i gang. Trondheim by ble forvandlet til et folkeliv uten like, og Norge ble nest beste nasjon med fire gull. Trondheim fikk avslag om søknaden på et nytt VM i 2021, men nå tror VM-generalen det er nytt håp.

– Ja, det tror jeg vi skal få til. Det er mange som husker 97 og som gjerne vil oppleve det igjen, både regionalt og nasjonalt, sier VM-generalen Guri Hetland til NRK.

Stor suksess

Per Ottesen var skipresident på den tiden, og var med på planleggingen av VM i 97. Og hva som gjorde at det ble en så stor suksess er han veldig klar på.

– Suksessen det gjorde jo utøverne, vi fikk jo verdenseliten her til Trondheim for første gang. Og det tror jeg folk ville være med på. Det å få 30-40.000 inn her hver dag, det hadde aldri skjedd hvis ikke det mesterskapet hadde kommet hit, forklarer han.

Mange gode minner

Alle husker det store folkelivet i Granåsen i 97. Foto: Rune Petter Ness/NTB-foto / Scanpix

Når folket blir spurt om hva de husker best fra Granåsen i 97, svarer de fleste folkelivet. Dette er også den pensjonerte skipresidenten enig i.

– De norske utøverne gjorde gode prestasjoner hele veien, og det tror jeg bidro til å sette farge på arrangementet. Mange husker nok også premieutdelingen på torget veldig godt. Det var et folkeliv som Trondheim ikke hadde sett maken til på lenge, forteller Ottesen.

Møtte sine idoler

Jørgen Østby 20 år etter VM-eventyret. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Jørgen Østby var 11 år under VM i 97, men husker veldig godt hvor stas han syntes det var. Hver dag etter skolen gikk han og kompisene forbi stedet der skistjernene bodde i håp om å få se et kjent fjes.

– Da stod vi i vinduet og speidet inn, og plutselig dukket enten Bjørn Dæhlie eller Vegard Ulvang opp. De var store forbilder for oss, forteller han.

20 år senere sitter minnene om medaljeseremonier og folkeliv fortsatt igjen i folket, og nå er håpet stort for å få oppleve det igjen.

–Vi trenger et nytt, stort VM, og det tror jeg vi kommer til å få, sier Guri Hetland.