Det er meget stor snøskredfare i Børgefjell nasjonalpark for tiden. Fjelltjenesten i Statskog rapporterer om et 400 meter stort snøskred ved Jetnamsklumpen.

BER FOLK PASSE PÅ: Per Lorentzen i Fjelltjenesten. Foto: Jon Terje Fossland / Statskog / Fotokompaniet AS

– Jeg kom over dette snøskredet fredag 31. mars, i den østlige delen av Børgefjell nasjonalpark, sier Per Lorentzen i Fjelltjenesten, som sier at han ikke har sett et så stort snøskred i dette området tidligere.

Han har observert skred mange plasser i fjellet den siste tiden. Hvis det blir mer mildvær, så er faren stor for nye snøskred i området, mener Lorentzen.

– Det er helt spesielle forhold i fjellet i år. Når man kommer inn på snaufjellet er det stort sett bare knallhard is. Og med store mengder løssnø på toppen, så kan snømassene løsne og gli nedover, sier Lorentzen.

STOR SNØSKREDFARE: Per Lorentzen i Statskog fjelltjenesten sier han ikke har sett et så stort snøskred i dette området tidligere. Foto: Per Lorentzen / Statskog fjelltjenesten

Skumle forhold i fjellet

Kombinasjonen med hardpakket is og nysnø gir farlige forhold i fjellet.

– Jeg har nesten aldri sett slike forhold før, at det er is over så store områder i fjellet. Det er veldig glatt og litt skummelt å gå på ski og kjøre snøskuter når det er slike forhold, sier Lorentzen, som mener folk bør være forsiktige nå som påsken står for døren.

– Når påsken kommer så blir det en del utfart i fjellområdene. Det kan hende det er lignende forhold på høyfjellet flere steder på Helgeland og i Trøndelag. Folk bør passe på. Det er all grunn til å være oppmerksom på forholdene, advarer Lorentzen i Fjelltjenesten.

– En god del nedbør fremover

Det ser ut til å bli en del nedbør i Trøndelag og Helgeland i de nærmeste dagene, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moxnes.

– I morgen ser det ut til å bli en god del nedbør. Først regn, så regnbyger utover dagen, samt en del vind, opp mot sterk kuling fra sørvest. Utover dagen blir det lavere temperaturer. Det kan bli snøbyger i fjellet fra 300–500 meter, både i Trøndelag og sør i Nordland, sier Moxnes.

Etter hvert kan det bli kraftige byger og torden. Frem mot påska ser det ut til å bli litt roligere, men fortsatt bygevær og nedbør.

– Det ser ut til å være ganske mildt vær til og med fredag. Så blir det litt kaldere inn mot palmehelga. Det kan bli en del nedbør fremover, sier Moxnes.