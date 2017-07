Stor respons til nytt bilprogram

– Det var mye mer respons enn vi forventet. Grunnen til at vi la det ut nå var for å se om det var noe interesse i de miljøene om å være på noe sånt, og det kan jo se ut som det er det, sier Hilde Håbjørg.

Hun er prosjektleder for en ny NRK-serie som foreløpig har arbeidstittelen «Sjette gir». Forrige uke begynte de å søke etter folk som «elsker lukta av olje og svidd gummi».

– Det ble jo bare delt på Facebook etter at vi publiserte artikkelen på nrk.no/delta, og det tok veldig fort av. I løpet av kvelden var det flere tusen som hadde tagget hverandre, sier Håbjørg.

– Folk som har en lidenskap for bil og et vanlig liv i tillegg

TV-serien skal handle om bilkjøring, kameratskap og konkurranse.

– Det er en form for reality kan man si, hvor vi ønsker å vise frem miljøet deres. Se hvem de er sammen med familien sin. Kanskje blir det noen konkurranser de må delta i. Vi får se, sier Håbjørg.

Hilde Håbjørg er prosjektleder for programmet som foreløpig har arbeidstittelen «Sjette gir». Foto: Jon-Annar Fordal

– Vi leter etter folk som har en lidenskap for bil, som mekker og kjører, men som har et vanlig liv i tillegg. Bare at bilinteressen tar veldig stor plass i livet, fortsetter hun.

De setter ikke så store begrensninger til deltakerne i utgangspunktet, men de må være mellom 18 og 35 år.

– Vi ser etter dem som kanskje har en liten ambisjon om å være med i en kjørekonkurranse eller å vise frem bilen på et show, eller kanskje har gjort det en gang eller to, men som ikke helt har «kommet ut», sier Håbjørg.

«Hadde lekebiler i senga i stedet for bamser»

Melder du deg på må du fylle ut noen stikkord om din bakgrunn og oppvekst, og Håbjørg har hentet frem noen eksempler fra søknadsbunken:

«Født og oppvokst i motorrommet på gamle folkevogner ... cirka før jeg ble født, clutchbytte på boble, liggende på støtfangeren i magen til mor», skriver en.

«Hadde lekebiler i senga som baby i stedet for bamser», skriver en annen.

Håbjørg forteller at det kommer inn søknader jevnt og trutt, og at de nå har fått til sammen 521 søknader fra rundt om i hele landet. Har du ikke meldt deg på, så har du litt tid til å bestemme deg på ennå.

– Vi tenker at påmeldinga kan ligge ute i hele sommer, sier Håbjørg.