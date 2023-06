Marianne Eiternes leser til eksamen på hytta i Levanger i Trøndelag. På kjøkkenbordet ligger det masse ark og markeringstusjer.

Hun hadde ingen planer om å bli prest.

– Hvis du hadde spurt meg for to år siden, så hadde jeg sagt at jeg ikke skal bli prest.

Hun begynte å tenke tanken for bare ett og et halvt år siden.

I januar fikk 50-åringen, som en av de første i landet, tilbud om å bli en PUU – en prest under utdanning.

For lite prester

Dette er en fersk ordning vedtatt av kirkemøtet i fjor, fordi kirka sliter med å finne nok prester.

– Dette kan løse mye av den akutte prestemangelen, sier lederen for Presteforeningen, Martin Enstad.

Hvis du er over 35 år og har tidligere yrkesutdanning, har du mulighet til å endre karrierevei for å bli prest. Studiet tar to år.

Samtidig er det fortsatt viktig å få unge til å velge det seksårige teologistudiet.

Det var 124 ubesatte prestestillinger i Norge ved utgangen av fjoråret. Størst er mangelen på prester i Nord–Norge.

– Vi må tenke nytt, og trenger sårt å rekruttere flere prester til yrket, sier Enstad.

Den tidligere læreren Marianne Eiternes tar etterutdanning og blir prest. Foto: Privat / NRK

Læreren som blir prest

Marianne Eiternes er ikke helt grønn i teologi.

For 20 år siden leverte hun hovedfagsoppgave i kristendom ved Menighetsfakultet. Hun spedde på med flere fag, og ble lektor og lærer.

Nå jobber hun 60 prosent som prest og studerer 40 prosent av tida.

– Det betyr at jeg har mulighet til å jobbe, samtidig som jeg studerer. Jeg synes det er genialt, sier hun.

Stor interesse

Studiedirektør Hilde Brekke Møller ved MF vitenskapelig høyskole sier de får mange henvendelser om det toårige, nye studiet som heter erfaringsbasert master prest.

De hadde mellom 60 og 70 søkere i år, men tar bare inn 35.

Grunnutdanningene som teolog til fire utdanningsinstitusjoner i Norge har like mange søkere som dette ene tilleggsstudiet.

Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) skal også starte opp studiet erfaringsbasert master prest. Det samme jobber de for å få på plass ved VID Vitenskapelig høgskole.

Trond Roland er en av mange prester som snart blir pensjonist. Foto: Privat / NRK

Manko på prester

Mange ledige stillinger som prest lyses ut, og flere vil det bli. For kirka vet at mange blir pensjonist om ikke lenge.

Trond Roland er en av dem.

– Jeg blir 65 år om fire måneder. Jeg kan fortsette, men det er litt avhengig av lyst, energi og familiesituasjon.

Roland har to prestekollegaer i samme prestegjeld i Trondheim som er like gamle, men han går av først.

– Det blir ikke samtidig, men det er klart det blir stor manko på prester. Ikke bare her, men generelt i kirka.

Det å finne andre måter å rekruttere prester på er viktig, sier han.

Drømmen er å bli en prest tett på folk i bygda. Bildet av Marianne Eiternes er tatt i Alstadhaug kirke i Levanger. Foto: Privat

Mariannes drøm

Marianne Eiternes er ferdig utdannet prest allerede neste år.

Hun er en av fire som tar denne tilleggsutdanninga i Stiklestad prosti, som dekker et stort område i Nord-Trøndelag.

Her har man slitt med rekrutteringa til prestestillingene. Hun håper på en jobb som prest på bygda. Det er der hun bor, og hun har et klart mål.

– Jeg vil bli en «nærhetsprest». Det er en drøm. Jeg vil møte folk i det daglige livet.

