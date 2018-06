Stor leteaksjon: – Bekymret over at savnet turgåer ikke er funnet

En mann i 60-årene dukket ikke opp til avtalt tid søndag morgen og det har pågått en større leteaksjon ved Nersjøen i Holtålen. Mannen dro på fisketur lørdag.

– Det er bekymringsverdig at mannen ennå ikke er funnet. Han beskrives som en ryddig og pålitelig mann, og dette er veldig ulikt han, sier operasjonsleder Vegard Helgesen Riseth.

Innsatsleder Odd Håkon Bach sier de er i ferd med å utvide søket i leteområdet sent søndag kveld. Foto: Per Magne Moan/Nea Radio

– Nye mannskap er på vei til området og Norske redningshunder er kalt ut. Leteaksjonen er trappet opp i kveld, sier operasjonsleder Viola Elverum ved Trøndelag politidistrikt.

Et stort antall frivillige fra Røde Kors deltar i letinga. Det samme gjør flere hundepatruljer fra politiet. Et Sea King helikopter har også deltatt i søket.

– Utkalling av ytterligere mannskap vurderes fortløpende. Tips meldes på telefon 02800, melder politiet på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det letes både med helikopter og hund ved Nersjøen i Holtålen. Foto: Per Magne Moan/Nea Radio

Kom ikke heim

Riseth sier til NRK at de fikk melding om at mannen var savnet klokka 12 søndag og at leting kom i gang kort tid etterpå.

Sent søndag kveld deltar tre hundeekvipasjer fra politiet og over 40 personer fra Røde Kors.

Innsatsleder Odd Håkon Bach sier det har pågått et stort søk ved Nersjøen.

– Vi har så vidt begynt å utvide søket til andre fiskevatn, sier Bach.

Letemannskaper på plass. Foto: Per Magne Moan/Nea Radio

Var på fisketur

Mannen dro ut for å fiske lørdag formiddag. Han skal være fjellvant og kjent i området.

Politiet opplyser til NEA Radio at bilen til mannen er funnet på parkeringsplassen der den skulle stå.

Mannen i 60-årene har trolig på seg en svart jakke og grønn bukse og har med seg fiske- og turutstyr.

Sognepresten valgt søndag å åpne kirka i Ålen.

Her kunne de som ønsket å tenne lys eller lignenede ha mulighet til å gjøre det.