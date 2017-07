Stod sju meter unna moskusen: – Det var helt galskap

Knut Inge Røstad fra Skaun i Sør-Trøndelag fikk en skremmende opplevelse da han mandag denne uka var på tur på Dovre for å fotografere moskus sammen med en kompis.

Med et kraftig zoom-objektiv så han en moskusokse som stod 400–500 meter unna, men da han så nærmere etter fikk han øye på to fjellturister som var på full fart mot oksen.

– De kjørte på i et sånt tempo, og så ikke ut til å bremse ned farten. Det var utrolig skremmende, forteller den erfarne naturfotografen til NRK.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Stampet og snøftet

Naturfotograf, Knut Inge Røstad, sier han aldri har sett noen komme så nær en moskus før. Foto: Knut Inge Røstad

Ifølge Røstad reagerte den enslige oksen sterkt på det nære møtet.

– Den begynte å svinge på hodet og stampet i bakken, men da tok turistene opp kamera og begynte å ta bilder, forteller han.

Ifølge Røstad, som har fotografert moskus på Dovre i ti år, skal man alltid ha en avstand på minst 200 meter når man på øye på dyret.

– Det hender at vi beveger oss litt nærmere, men det er i sikre former, og vi går aldri rett på, men ser an situasjonen. Dette er den mest uintelligente oppførselen jeg har sett, sier Røstad.

Akkurat idet fotografkameratene trodde turgåernes siste tid var kommet, gjorde moskusoksen et byks.

– Jeg var sikker på at den kom til å løpe rett på dem og angripe dem, men den gjorde et byks, kastet seg rundt og sprang i full fart i motsatt retning. Heldigvis, forteller Røstad.

Vil ikke forstyrres

Moskusen er generelt et dyr det er vanskelig å få øye på. Ifølge Statens naturoppsyn er dette det roligste moskusåret noensinne, men når man først får øye på den, skal man holde avstand.

Espen Rusten ved Statens naturoppsyn, forteller at moskusen kan angripe. Foto: Statens naturoppsyn

– Moskusen kan angripe. I motsetning til andre ville dyr, så kan den velge å forsvare seg istedet for å flykte når den føler seg truet, forteller Espen Rusten, ved Statens naturoppsyn, til NRK.

Ifølge Rusten er det akkurat de tegnene som Røstad observerte som er tegn på at den vil angripe hvis man kommer for nære.

– Den sier ifra ved å sparke i bakken, slenge på hodet og blåse i nesen. Og når den angriper så vil den først og fremst stange, forteller han.

Rusten forteller at det har vært dødsfall som følge av at en moskus angrep på Dovre for mange år siden. I tillegg ble en tysk turist angrepet for et par år siden, men kom unna det med lettere skader.