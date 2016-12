Stjernens tekniske krumspring

Det var mellom fredagens kvalifisering i Engelberg at Andreas Stjernen følte at ting ikke stemte helt. Da bestemte han seg for å ta saken i egne hender.

31. plass

I lørdagens renn fikk han ikke engang hoppe i finaleomgangen med sin 31. plass.

– Det var ikke så lurt, sa Stjernen til NTB uten å utdype hva slags tekniske krumspring han gjorde.

Foran søndagens renn måtte han nærmest starte forfra igjen og hoppet ned til en 17. plass.

I verdenscupen totalt er han nest beste nordmann på ellevteplass.

Tredje hoppuke

Stjernen har hatt to gode verdenscuphelger og to ikke fullt så bra. Med hoppingen i Lysgårdsbakken og i Klingenthal viste han at han kan være med helt i toppen på en god dag.

Nordtrønderen er klar for sin tredje hoppuke, men det er først og fremst som flyger i de store bakkene at 28-åringen liker seg som best.