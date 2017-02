Stjal bil – krasjet med politiet

I et kryss ved Harald Bothners vei i Trondheim krasjet biltyven med en politibil. Nå er han pågrepet og siktet for både biltyveri og boliginnbrudd.

Det opplyser krimvaktleder Geir Langås i Sør-Trøndelag politidistrikt til NRK.

Mannen, som kjørte i bilen han hadde stjålet, krasjet med en patruljebil litt etter midnatt natt til søndag. I bilen hadde han diverse tyvgods han hadde stjålet fra samme adresse som han stjal bilen fra.

Ber om varetekt

– Han har erkjent forholdet. Mannen er også involvert i en del andre straffesaker. Vi ønsker derfor å varetektsfengsle ham, sier Langås.

– Jeg har ikke oversikt om hvorvidt politiet var ute på rutinemessig kontroll eller om de var ute og så etter mannen da kollisjonen skjedde. Jeg vet imidlertid at det oppstod materielle skader på den stjålne bilen, legger han til.

Krimvaktlederen forteller at mannen er en såkalt kjenning av politiet. Politiet håper tingretten tar fengslingsbegjæringen til følge med tanke på at det er fare for at mannen vil gjøre nye straffbare forhold dersom han får gå fri.