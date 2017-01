Stillas raste ned i Trondheim

Kraftig vind og regn førte til at et byggstillas raste ned i miljøbyen Granåsen i Trondeheim i 19-tiden i kveld, opplyser politiet.

– Vi hadde en patrulje som skulle drive bredstransport bort dit, men på grunn av at stillaset hadde veltet på en kran, ble de dimmitert. De som er ansvarlig på stedet har meldt om ingen personskader, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt Kirsten Bergstrøm til NRK.

Politiet har ikke vært på stedet.

Miljøbyen Granåsen ved Jakobsli blir av utbygger omtalt som Nordens største passivhusprosjekt, skriver Adressa.no som omtalte saken først.

Prosjektsjef Kristian Stensrud i Heimdal Bolig er velidg glad for at ingen har blitt skadet i raset.

– I utgangspunktet hadde de satt opp et to etasjer høyt stillas som avr gjort klart for modulmontsje, så hadde det kommet et stort vindkast helt uforutsett som tok med seg deler av stillaset. Heldgvis var det ingen arbeidere i nærheten. Det er skader på materiell, men ikke på personer herldigvis, sier Stensrud til NRK.

Han opplyser at byggeplassen nå er sikret slik at det ikke skal være fare for nye ras eller skader.