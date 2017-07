Stig fikk 21474836,47 kroner på konto. Det var ikke tilfeldig

I forrige uke skrev vi om Stig Rovik fra Kristiansund som fikk sjokk da han gikk inn i mobilbanken sin. Over natta hadde han blitt «mangemillionær».

– Jeg hadde jo levert både Lotto og Vikinglotto, og syntes det var litt rart at jeg ikke hadde hørt noe fra Hamar. Nei da, jeg skjønte raskt at det måtte være noe feil. Men jeg må innrømme at hjertet hoppet litt ekstra, sa Rovik til NRK.

2147483647. For folk flest ser det bare ut som et helt tilfeldig, stort tall. Men for folk som er over gjennomsnittet datainteressert, er 2147483647 kjente saker.

Kjente det igjen med én gang

– Det er det største positive heltallet en datamaskin kan representere i et 32-bit-system, sier Per-Frode Pedersen.

Han jobber som programmerer i konsulentselskapet Bouvet og forteller at han dro kjensel på tallet med én gang han så artikkelen om Stig og de fiktive millionene.

– Ja, det der er kjente saker, ler Pedersen.

Vi ber ham forklare så enkelt som overhodet mulig.

– Datamaskinen representerer ett-tall og nuller. For å sette sammen store tall, setter man 64 tall ved siden av hverandre, og kombinasjonen av 64 nuller og enere, blir 2147483647. Datamaskinen greier ikke å representere et større heltall enn dette. Neste tall vil gi en såkalt «overflow». Siden 2147483647 er det største tallet, er det relativt vanlig å bruke det til testdata. Det finnes en del ferdige enkle konstantuttrykk, og uttrykket «maxint» gir 2147483647. Det er et lett tilgjengelig tall hvis du for eksempel skal lage skjermbildeeksempler, sier Pedersen.

– Jeg bruker det ofte i jobben min, legger han til.

Feil i forbindelse med lansering av app

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen sa til NRK at det var i forbindelse med lansering av ny mobilbank at det var lagt inn et bilde hvor det kunne se ut at man hadde mye mer penger enn det som var realiteten.

– Det var bare et bilde, og det var ikke alle bankene som fikk det opp. Hvorfor det skjedde, vet jeg ikke, sa han.

Programmerer Pedersen sier han tror millionglippen skjedde som følge av at en programmerer hadde lagt inn testdata, og informasjonsdirektør Ulven i Eika Gruppen sier fredag til NRK at det sannsynligvis er noe slikt som hadde skjedd.

– Jeg fikk melding fra de danske utviklerne våre at dette var et tall en tidligere utvikler hadde brukt, sier han.

Egen Wikipedia-artikkel

Ok. 2147483647 er et kjent tall for folk som jobber med data. Men trodde du det stoppet der? Nei da. 2147483647 er kjent for mer enn «overflow» og enere og nuller. Tallet har faktisk en egen Wikipedia-artikkel!

2147483647 er nemlig et primtall, et tall som bare kan deles med seg selv og 1, slik at du får et helt tall som svar.

Og som ikke det var nok: Ifølge Wikipedia er tallet også bare ett av fire kjente «doble Mersenne primtall», og det var Leonhard Euler som i 1772 kunne bevise at 2147483647 er et primtall.

– Lært noe i dag også

– Sier du det, ja! sier Rovik når NRK slår på tråden og forteller ham om tallet fredag kveld.

– Jeg syntes jo det var et spesielt tall i utgangspunktet, jeg. Jeg har aldri før sett en så stor sum på kontoen, ler han.

– Men da har vi lært noe i dag også! sier Stig Rovik.