– Justisministeren skyver fra seg ethvert ansvar. Som landets øverste justismyndighet er han satt til å påse at lover og regler følges. Når vi spør om det er innenfor regelverket å kaste ut unger fra Norge uten at omsorgspersonen deres er med, så nekter han å svare på det og skyver ansvaret over på politiet. Det er helt uholdbart, sier SVs Lars Haltbrekken.

Søndag kveld ble det kjent at Abbasi-familien, bestående av mor Atefa Rezaie, Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), har blitt splittet etter de ble pågrepet i sitt hjem i Trondheim natt til lørdag. Mens mor returneres til Norge sendes de tre barna hennes til Afghanistan.

– Dette er en sak som viser de mørkeste sidene av en umenneskelig asylpolitikk som det på høy tid å få endret, sier Haltbrekken.

Fraktes til Kabul

Det er helsetilstanden til mor, Atefa Rezaie, som gjør at hun blir sendt tilbake fra Tyrkia til Norge. Politiet bekrefter i dag at hun mistet bevisstheten kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen.

– Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul, skriver Politiets utlendingsenhet i en pressemelding.

Privat video: Her hentes familien Abbasi på Møllenberg i Trondheim.

Ifølge politiet visste de at mors helsehistorikk kunne føre til bevisstløshet i en viss periode, og de poengterer at lege og sykepleier var til stede under uttransporteringen.

Familiens advokat, Erik Vatne, forteller til NRK at barna er planlagt sendt videre til Kabul mandag kveld.

– Jeg har oppnådd kontakt med de to eldste barna på 22 og 20, og kan bekrefte at de foreløpig befinner seg på flyplassen i Istanbul, og har fått beskjed om at de skal fraktes videre til Kabul rundt midnatt i dag, sier Vatne.

– De uttrykker selv at de ikke har noe nettverk i Kabul eller andre steder i Afghanistan. De er svært redde, og vet rett og slett ikke hva de skal gjøre når de ankommer flyplassen i Kabul.

Utenfor justisdepartementet

Haltbrekken stilte spørsmål i Stortinget til justisminister Jøran Kallmyr om Abbasi-familiens situasjon.

– Jeg vil be justisministeren redegjøre for hvilken instans som har tatt den formelle beslutningen om å fortsette utkastelsen av det mindreårige barnet Ehsan, og de to andre barna Taibeh og Yasin Abbasi til Afghanistan når mor og hovedomsorgsperson blir returnert til Norge av helsemessige årsaker, sa Haltbrekken.

På spørsmålet fra Haltbrekken svarte justisminister Jøran Kallmyr at Abbasi-familiens sak ligger utenfor hans myndighetsområde.

Justisminister Jøran Kallmyr Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Denne saken har blitt behandlet av forvaltningsorganer, der justisdepartementet ikke har en instruksjonsmyndighet. Vi kan ikke instruere i enkeltsaker, hverken i UDI eller i UNE, slo Kallmyr fast.

Til NRK sier Kallmyr at han forutsetter at politiet har tatt de vurderingene som trengs i saken.

– Det er mange retursaker som er opprørende for mange. Men retur til hjemlandet er viktig hvis vi skal beholde asylinstituttet i Norge. I de fleste tvangsretursaker er det mange følelser, men det er ikke alle som når media.

I Stortinget høstet Kallmyr skarp kritikk fra blant annet MDGs Une Bastholm.

– Det å fly en bevisstløs person til Istanbul fordi det har gått så mye politisk prestisje i å få denne familien ut er i seg selv uforsvarlig, tordnet Bastholm.

– Dette er en politisk skapt tragedie.

– Sjokkerende

Abbasi-familien skulle vært på Lerkendal under kampen mellom Rosenborg og Vålerenga lørdag kveld. 16 år gamle Ehsan Abbasi blir beskrevet som et fotballtalent. Foto: Instagram: Tore Reginiussen

Rosenborgs Tore Reginiussen la i dag ut et bilde på Instagram til støtte for familien. Han har spist middager hos dem og vært en slags fotballmentor for yngstemann.

– I mitt hode så er det sjokkerende at man i en slik situasjon splitter familien og sender unge folk alene til et fremmed land de verken har noen tilknytning til eller kontaktnettverk i, sier Reginiussen.

Man kan bare tenke seg fortvilelsen de sitter med, sier Tore Reginiussen, om familien han har møtt flere ganger. Foto: Privat

Oppfyller ikke krav om opphold

Familien har bodd i Norge siden 2012 og oppholdstillatelsen ble inndratt i 2014. Fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018.

– Dette er en familie som fikk opphold i Norge fordi de ikke hadde noe mannlig nettverk i sitt hjemland. Så dukket ektemannen opp, og de fikk tilbakekalt sitt opphold. Dette er flere år siden, sa justisminister Kallmyr i Stortinget mandag.

Norsk Høyesterett og UDI fester ikke lit til at familien ikke har noe nettverk i Afghanistan. Utlendingsdirektoratet mener mor ikke kan anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet, og at hun derfor ikke oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse i Norge.

– To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan, skriver Politiets utlendingsenhet.

Selv om de mener uttransporteringen er foretatt på en forsvarlig måte, uttrykker politiet forståelse for at den har vært belastende for Rezaie og barna hennes på 22, 20 og 16.

Dyster stemning blant medelever

Ved Strinda videregående skole i Trondheim ble medelever orientert i morges om uttransporteringen av Ehsan Abbasi (16). Stemningen i klassen var trist og det var ikke så mye som ble sagt, forteller Mike Lourenco.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg skjønner ikke at det går an å gjøre noe sånt mot mora og mot barna, sier Lourenco.

Han har vært kompis med 16-åringen siden ungdomsskolen, og har i helga prøvd å få kontakt med Ehsan Abbasi, uten å lykkes.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å møte han igjen. Jeg blir litt trist, sier Mike Lourenco etter at kompisen ble kastet ut av Norge. Foto: Hilde Grande / NRK

Klassen har bestemt at de må støtte familien, men ingen vet helt hvordan ennå, sier Lea Bratbakk.

– Alle er litt sånn målløs, vet ikke helt hva dem skal si. Det er en veldig vanskelig og fremmed situasjon egentlig, sier Bratbakk.

Hun uttrykker forakt for beslutningen om å splitte familien.

– Jeg synes det helt latterlig. Det er nesten enda verre enn at de alle blir sendt ut. Det var jo det ene de hadde – familie.

– ​​​​​​​ Jeg blir helt sjokkert over at noen tenker at det er en god ide, sier Lea Bratbakk, om å splitte mor og barn i Abbasi-familien. Foto: Hilde Grande / NRK

Varsler aksjoner

Rektor ved Thora Storm videregående skole, Anders Buhaug, forteller om en hektisk dag. Både ansatte og elever er berørt av saken.

– Folk er i sjokk, spesielt etter den siste nyheten om at mor og barn var skilt i Istanbul. Vi kan nesten ikke tro det vi leser og hører, sier rektoren.

Han sier folk ved skolen sliter med å forstå at den norske staten lar dette skje. Flere av de ansatte har jobbet tett med de to eldste barna i familien og Taibeh Abbasi (20) hadde flere eksamener ved skolen i vår.

I morgen planlegger skolen en solidaritetsmarkering i Trondheim sentrum. På onsdag planlegges det et enda større arrangement.