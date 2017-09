Sterke bildebevis i Sørlia-saken

De kriminalteknisk sakkyndige la fram en stor mengde, sterke bildebevis på andre dag av rettssaken mot en drapstiltalt 25-åring fra Steinkjer. Saken går i Inntrøndelag tingrett. 25-åringen er tiltalt for å ha slått sin far med stein mot hodet, slik at han døde av skadene.