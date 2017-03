Sterk tvil om siktedes tilregnelighet

Den drapssiktede 24-åringen ble i dag fremstilt for varetektsfengsling. Mannen er siktet for å ha drept sin far etter en hendelse i Steinkjer torsdag ettermiddag.

Kjennelsen etter fengslingsmøte vil være klar klokka 15:30 fredag.

Psykotisk

Påtalemyndigheten mener det er grunn til å tro at siktede var psykotisk i handlingsøyeblikket.

– Psykiater Michael Setsaas har undersøkt siktede og tatt en midlertidig vurdering på at han antar at han var psykotisk på handlingstidspunktet. Det tilsier at han psykiske tilstand ikke er all verden, og det stemmer godt overens med det som har skjedd her i retten også, sier politiadvokat Kåre Svepstad til NRK.

– Hva skjer videre nå?

– Nå får vi se hva retten kommer frem til med tanke på fengsling. Det er tenkt gjennomført en observasjon av siktede på Brøset for å få en vurdering om spørsmålet om tilregnelighet.

Brøset sykehus er et psykiatrisk sykehus i Trondheim, underlagt St. Olavs Hospital. Avdelingen huser blant annet kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri og sentral fagenhet for tvungen omsorg.

Siktede har ifølge Svepstad en psykiatrisk historikk.

Politiadvokat Kåre Svepstad før fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett. Foto: Solvår Flatås / NRK

Obduksjonsrapport klar i løpet av dagen

Politiet informerer etter fengslingsmøte at de foreløpig ikke har avhørt vitner som har sett selve hendelsen, men det er flere vitner som har hørt det og kommet til etterpå.

Obduksjon av avdøde ble foretatt fredag formiddag.

– Rapporten vil forhåpentligvis foreligge i løpet av dagen eller i morgen, sier Svepstad.

Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke gå ut med detaljer rundt drapsvåpenet. Det er heller ikke klart hva som var foranledningen til hendelsen, men politiet har flere teorier som de jobber ut fra.

Sterkt preget

Hendelsen skjedde utendørs på åpen gate ved en adresse i Sørlia i Steinkjer. 24-åringen ble pågrepet av politiet på stedet.

Etter flere timer i avhør ble det torsdag klart at sønnen innrømmer å ha forvoldt farens død, men ifølge siktedes forsvarsadvokat, Rolf Christensen, ligger det i dette ikke noen erkjennelse av straffskyld.

– Han er svært preget. Det fikk man vel inntrykk av her i retten, og det er det inntrykket jeg har hatt da jeg møtte ham både i gårkveld og i dag tidlig. Det er vanskelig å samle tankene, og vanskelig å gi uttrykk for det som har skjedd, sier siktedes forsvarer, Rolf Christensen, til NRK.