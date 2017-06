Stephen Hawking avlyser Norgesbesøk

– Vi fikk beskjed i løpet av gårsdagen at hans medisinske rådgivere har sagt at han ikke kan reise de neste ukene. Det betyr at han kan ikke komme til Trondheim i neste uke, sier Trond Singsaas som er prosjektleder for NTNU Starmus til NRK.

Hawking selv syns det er trist

Stehpen Hawking har vært det største trekkplastret for den store vitenskapsfestivalen Starmus som starter i Trondheim på søndag. Hit kommer verdensstjerner innen forskning og akademia.

– Vi syns det er trist, Hawking sjøl har gitt utrykk for at det er veldig trist. Han hadde gledet seg veldig til å reise til Trondheim.

– Hva betyr dette for festivalen?

– Det tror vi ikke har så stor betydning at det vil påvirke festivalens hovedinnhold, for alle andre kommer jo. Vi har god grunn til å tro at vi får til en kjempegod festival. Vi vet at Hawking nok vil være til stede på andre måter enn fysisk tilstedeværelse, sier Singsaas.

Trond Singsaas er prosjektleder for NTNU Starmus. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kronprinsparet skulle på Hawking-foredrag

Blant gjestene som hadde gledet seg til å se Stephen Hawkings foredrag er kronpinsparet.

Paret skal bo i Stiftsgården og vil være til stede på arrangementer i to dager. Første post i det planlagte programmet var Stephen Hawkings foredrag Svarte hull og tidsforvrenging og det påfølgende Månevandrere i samtale. Hva som skjer med foredraget og om det blir presentert på en annen måte er ennå ikke klart.

Kronprinsparet besøker Starmus-festivalen 20. og 21. juni Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Verdens mest berømte vitenskapsmann

Ingen har vekket vår nysgjerrighet for sorte hull og andre av universets gåter som den britiske fysiker og matematiker Stephen Hawking.

Stephen Hawking er verdens mest berømte vitenskapsmann. Foto: Ted S. Warren / Ap

Han er omtalt som verdens mest berømte nålevende vitenskapsmann. I boken A Brief History of Time, som kom ut i 1988, gir han en populærvitenskapelig forklaring på flere av de store universets gåter. Boken er solgt i millionopplag, og regnes for å være tidenes bestselger innen forskningslitteratur.

Som forsker er han særlig kjent for sine arbeider om sorte hull og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.