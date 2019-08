Stenger utesteder i Trondheim – redd for bråkmakere fra Kroatia

Rosenborg står foran en av de viktigste kampene på flere år, men utenfor banen er det helt andre forberedelser enn de sportslige som er hovedprioritet.

Tilhengerne til Rosenborgs siste hinder før mesterligaspill har et rykte som bråkmakere. Dinamo Zagrebs ene supportergruppering Bad Blue Boys (BBB) er ikke de snilleste guttene i klassen.

Det har fått flere utesteder i Trondheim til å ta forholdsregler.

– Vi holder stengt på grunn av kampen, sier restaurantsjef på O'Learys i Trondheim, Robert Robertsson.

De er et av to utesteder som har valgt å stenge dørene på onsdag. Et tredje utested vurderer det samme.

– Det er mange som synes det er trist og dumt at blir slik. Folk skjønner det likevel, når det er snakk om kundenes, de ansattes og lokalenes sikkerhet, sier Robertsson.

TAPER OMSETNING: Tapt omsetning er aldri bra i denne bransjen, men konsekvensene kunne vært mye verre, sier restaurantsjefen. Foto: Hilde Grande / NRK

Da Dinamo Zagreb spilte mot Brann i 2007, måtte 39 tilreisende supportere ha én politimann hver for å bli sendt hjem på et charterfly til Kroatia.

I 2015 var kroatene i Molde. Da brukte politiet helikopter, noe de aldri hadde gjort under en fotballkamp i Molde før.

Politiet i Trondheim vet at mellom 60–70 fans kommer til Trondheim for kampen. Men det er vanskelig å gi et nøyaktig anslag.

– I tillegg til de 60–70 vi vet kommer, finnes det en gruppering som politiet ikke vet noen ting om. Dinamo Zagreb vet ikke om de kommer, og de tar ikke ansvar for dem, sier politimann Håkon Jørgensen.

Han var med Rosenborg til Kroatia og fikk en forsmak på hva som venter. Jørgensen mener de har dannet seg et godt bilde av bortesupportene. I tillegg til to politifolk fra Zagreb kommer det til å være ekstra politifolk på kampen.

– Når det kommer europeiske lag vil vi mobilisere litt ekstra. Bortesupporterne vil også bli holdt igjen 15–20 minutter etter kamp.

TAPTE: Rosenborg har et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt før returoppgjøret. Trønderne tapte bortekampen i Zagreb 2–0. Foto: Darko Bandic / AP

Har jobbet med sikkerheten i over ei uke

Flere betegner kampen mot kroatene som den viktigste på flere år for Rosenborg. Selv om RBK har et vanskelig utgangspunkt etter å ha tapt bortekampen i Zagreb 2-0, håper RBK-sjefen at flest mulig tar turen til Lerkendal.

– De har fryktede fans, men vi har jobbet veldig godt med dette i over ei uke nå. Vi har tatt alle forholdsregler, så folk kan føle seg trygge på Lerkendal, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.