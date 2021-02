Stenger teststasjoner på grunn av kulda

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Problemet er at de som utfører testene ikke greier å holde fingrene varme nok, sier leder ved Leangen teststasjon i Trondheim, Wenche Landbakk.

I dag ble det målt -16 grader ved den store teststasjonen utendørs på Leangen i byen.

Når det eneste helsepersonellet kan ha på seg på hendene er tynne plasthansker, og i tillegg skal sprite mellom hver test, blir de ganske fort kalde og stive i fingrene.

– Vi har rullert med at hvert team har testet i 20 minutter utendørs, og så har fått mulighet for å varme seg innendørs, men i dag er grensa nådd for hvor kaldt det kan være, sier Landbakk.

På grunn av de lave temperaturene vi har nå, så er det ikke lenger forsvarlig for personellet å teste ute. Trondheim kommune

Også i Skaun kommune utenfor Trondheim ble en testasjon stengt i går, og nå i ettermiddag ble det klart at teststasjonen på Spelhaugen i Bergen holder stengt til og med søndag.

Må se an temperaturene

Det har vært veldig kaldt flere steder i landet de siste dagene. I går ble det målt kaldere enn -30 mange plasser.

KALDT OVER HELE LANDET: Ved teststasjonen i Trondheim ble det i dag målt -16 grader. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Ved teststasjonen i Trondheim har kulda denne uka allerede ført til at de ikke har fått tatt så mange prøver som de ville ha gjort under mer normale forhold.

De 16 som jobber ved stasjonen er blitt delt inn i fire lag for å kunne rullere hyppig nok, og ikke forfryse seg.

– Kapasiteten har gått ned i takt med temperaturen. På vanlige dager tester vi 550 personer, de siste dagene har vi bare greid å ta unna 260 i løpet av en dag, sier Landbakk.

Hun tror allikevel det skal gå greit for dem som ønsker å få teste seg, å gjøre det ved en innendørs stasjon i Trondheim ved Leutenhaven.

– Det vil nok bli økt pågang der, men de skal ha kapasitet til å ta unna, sier Landbakk.

RULLERER FOR Å HOLDE SEG VARME: Dette bildet er tatt fra Leangen teststasjon i jula. På en vanlig dag testes 550 personer her i drive thru. Foto: Morten Andersen / NRK

Mer press på innendørse anlegg

Trondheim kommune vil holde stengt til fredag og ta en ny vurdering da på om stasjonen skal åpne igjen i løpet av helga.

Smitteforekomstene har vært stabile den siste tida.

Dersom den strenge kulda vedvarer, og kommunen opplever kapasitetsproblemer, har de en tredje teststasjon som kan åpnes i løpet av ett døgn.

– Kommunen har mulighet for å åpne teststasjonen i Klæbu, den er også innendørs, sier Landbakk.

I Bergen er kapasiteten utvidet på teststasjonene på Festplassen og Bergen legevakt.