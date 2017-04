Stenger skuterløype

Tydal kommune stenger påskeaften en av de nyåpnede skuterløypene i kommunen, melder Adressa på nett. Årsaken er at flere tusen rein er på veg inn i området der det er åpnet for rekreasjonskjøring med skuter. Det er traseen som går opp til Grønsjøen vest for fylkesveg 705 som når blir stengt, ettersom reinen er på vandring her.