Den dramatiske hendelsen skjedde i fjæra i Levanger søndag.

Hanne Cathrine Bergersen og sønnen William var ute på en kveldstur, da treåringen plutselig sank ned i leira.

– Det var skremmende for å si det mildt, sier Bergersen til NRK.

Moren reagerte raskt og fikk dratt sønnen opp.

William (3) fikk leire på hele seg etter å ha gått seg fast i et kvikkleirehull på badestranda i Levanger. Foto: privat

Heldigvis gikk det bra, sier Bergersen.

Hun fikk varsla politiet, og kommunen har nå sperret av området.

FLERE KVIKKLEIREHULL: Geotekniker Torbjørn Sellæg fant i dag flere kvikkleirehull på den populære badestranda. Her sammen med Espen Lyngsaunet fra Levanger kommune. Foto: Patrik Grønli / NRK

Fant flere kvikkleirehull

I dag var de tilbake på den populære badeplassen. En geotekniker og folk fra kommunen undersøkte området som består av mye kvikkleire. De sjekka også hullet William falt ned i, og geotekniker Torbjørn Sellæg tør ikke si hvor dypt det er.

– Jeg har et spett på en meter og det rakk ikke til, så hullet er dypere enn det. Jeg har også funnet flere kvikkleirelommer eller hull, så dette området må sperres av, sier han.

Stranda er et svært populært utfartsområde i Skogn i Levanger, og på finværsdager kan det være mye folk.

Kvikkleire Ekspandér faktaboks Kvikkleire er danna ved utvasking av salt i leireavsetningar på grunn av landheving. Salta er bindemiddelet i leireavsetningane, og utan dette blir leira flytande ved overbelasting, eller når ho blir sett i rørsle.

Skred i kvikkleirer utviklar seg svært raskt og startar utan forvarsel.

Eit kvikkleireskred vil ofte få svært stor utstrekning.

Det er 1800 kvikkleiresoner i landet.300 av desse har høg faregrad. (Kjelde: NVE)

Kvikkleira kollapsa

Det er mye kvikkleire i grunnen under stranda, og det er saltet som har sørget for at kvikkleira har holdt seg stabil. Nå har ferskvann fra et oppkomme vaska vekk en del av saltet som dermed har ført til kollapsen, ifølge geoteknikeren.

Sellæg utelukker ikke at arbeid på stranda med gravemaskin for tre måneder siden, kan ha bidratt til at hullet ble dannet. Området med kvikkleire er på omtrent 20 x 30 meter.

– Det er mye kvikkleire rundt Trondheimsfjorden og stort sett holder den seg stabil. Men her må vi til med tiltak før stranda kan brukes igjen.

STENGES AV: Området er ikke sikkert og blir avstengt i minst 14 dager framover, opplyser Espen Lyngsaunet i Levanger kommune. Foto: Patrik Grønli / NRK

William har det bra nå

Hanne Cathrine Bergersen har ennå ikke kommet seg etter den dramatiske episoden. Men understreker at det går bra med sønnen.

Hun forteller at han sovna seint søndag kveld og at han har snakka om episoden på stranda i ettertid. Flere ganger.

– Akkurat da det sto på var jeg rolig og bestemt. De verste tankene kommer etterpå. Enn om og hva hvis, sier Bergersen.

Stranda stenges i 14 dager

Nå skal kommunen i samarbeid med geoteknikeren utbedre og sikre stranda. Det vil bli fylt på grus og andre masser slik at området igjen blir trygt.

– Vi ønsker at det fortsatt skal være badestrand her. Det er veldig mye folk som bruker området. Men i første omgang blir den stengt i fjorten dager, sier Espen Lyngsaunet fra Levanger kommune.

Det blir ei stund til Hanne Cathrine Bergersen og sønnen William kommer tilbake.

– Vi skal på stranda igjen, men det blir lenge til, sier hun til NRK.