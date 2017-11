Stenger apper etter mobbing og hatmeldinger

Trondheim kommune har nå sendt melding til foreldre i skolene om å ta en prat med barna sine om nettvett og om hvordan man skal oppføre seg på nettet.

Belastende

– Elever har brukt disse appene til å kommentere andre elever anonymt, og dette har vært belastende for flere, sier ordfører i Ungdommens bystyre i Trondheim, Gjermund Bungum Gorset.

Krenkende beskjeder, hatmeldinger og direkte mobbing skal ha forekommet mellom elever på disse appene.

Selv om det oppfordres til god oppførsel på appen Polly.fun er det ikke alle som har gjort det. Foto: Polly.fun

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim viser blant annet at 31 prosent av elevene i niende klasse sier de har mottatt krenkende meldinger på nett den siste tiden.

Umulig å spore

– Mange mottar anonyme meldinger som både er krenkende og truende. De blir sendt for å såre personene, og de er umulig å spore opp. Dette gir folk muligheten til å være både harselerende og frekke uten at det er mulig å følge opp. Derfor har vi gitt beskjed til kommunen om å stenge tilgangen til appene, sier Gorset.

– Det er viktig å lære at man aldri er helt anonym på internett, og at selv om man er anonym så gjelder fortsatt vanlige regler for hva som er greit å si til andre. Negative anonyme meldinger via nett oppleves like vonde som om meldingene blir sagt direkte ansikt til ansikt, mener Gjermund Bungum Gorset.

Slettmeg.no

Camilla Trud Nereid er kommunaldirektør i Trondheim. Foto: Mari Svenning / NRK

Camilla Trud Nereid er kommunaldirektør oppvekst og utdanning i Trondheim, og sammen med Gorset ber hun foreldrene snakke med barna om dette.

– Ta kontakt med lærere eller rektor på skolen, som også̊ er tilgjengelige for hjelp og støtte. Om barnet trenger hjelp til å slette bilder, meldinger, falske profiler eller annet kan man gå på www.slettmeg.no som gir veiledning i hvordan det gjøres.

– Hvis man tror det er snakk om straffbare handlinger som for eksempel identitetstyveri, trusler eller spredning av ulovlig materiale, så bør man ta kontakt med politiet, opplyser Nereid.