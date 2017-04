Steinkjerdrapet: Døde av knusningsskader i hodet

Mannen i 60-årene som døde i Sørlia i Steinkjer torsdag, døde av knusningsskader mot hodet som følge av stump vold, opplyser politiet i en pressemelding mandag.

Mannens 24 år gamle sønn er siktet for forsettelig drap på faren.

Overført til psykisk helsevern

Den drapssiktede ble varetektsfengslet i Inntrøndelag tingrett på fredag, og ble overført til psykisk helsevern senere på fredag ettermiddag på grun av sin psykiske helsesituasjon, opplyser politiet i pressemeldingen.

Han ble vurdert av lege til å være for syk til å sitte i fengsel.

Inntrøndelag tingrett har mandag oppnevnt to psykiatrisk sakkyndige i saken. De skal vurdere om den siktede var tilregnelig på handlingstidspunktet.

Tvungen observasjon

Politiet har i den forbindelse også begjært tvungen observasjon i saken etter straffeprosesslovens § 167. Det vil si at de psykiatriske undersøkelsene av siktede kan foregå mens han er innlagt på institusjon.

Bakgrunnen for dette er ifølge politiet vurderingene til den sakkyndige etter hans første samtale med siktede, samt opplysninger i saken forøvrig. Inntrøndelag tingrett har mandag gitt politiet medhold i begjæringen.

Under fengslingsmøtet fredag kom det frem at rsykiater Michael Setsaas hadde undersøkt siktede og tatt en midlertidig vurdering på at han antar at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Meldning om voldshendelse

Klokka 14:14 torsdag ettermiddag rykket politiet ut til en voldshendelse i Sørlia i Steinkjer der en mann var alvorlig skadd. Han ble kort tid etter bekreftet omkommet.

Hans 24 år gamle sønn ble pågrepet på stedet.