Kommunen krevde ulovlig avgift for tilsyn av barn med særskilte behov – må tilbakebetale 750.000 kr

– Jeg velger å kalle dette for en omvendt Nav-skandale, hvor kommunen har tatt inn ulovlige penger, og nå må betale tilbake med renter og renters rente.

Det sier Håvard Ravn Ottesen som er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Han har det siste året stått i bresjen for å få Steinkjer kommune til å slutte med å kreve avgift for tilsyn før og etter skolen for elever med særskilte behov i ungdomsskole og videregående skole.

Tilsynsordningen kan sammenlignes med SFO, og er et tilbud for elever med såpass store utfordringer at de ikke kan være alene hjemme.

Formålet er å legge til rette for at foreldrene kan stå i jobb.

I Steinkjer har de krevd egenbetaling for tilsyn, men en sånn tjeneste skal være gratis, påpeker Ottesen.

– Kommunen mente at dette var personlig assistanse, og at det derfor var hjemmel for å ta betalt. Vi korrigerte dem til at dette er avlastning for at foreldre skal kunne være i jobb. Avlastning skal være gratis. Punktum.

Håvard Ravn Ottesen i Handikappede Barns Foreldreforening. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Engasjerte Brynjar Meling

Å få kommunen til å snu var imidlertid lettere sagt enn gjort.

Da HBF tok dette opp med dem etter å ha blitt gjort oppmerksom på praksisen i fjor vinter, avviste de at noe var gjort feil.

– Det fikk meg til å steile. Jeg har jobbet såpass lenge med slike saker, at jeg vet at de hadde feil lovforståelse, sier Ottesen.

HBF engasjerte advokat Brynjar Meling for å gi sine juridiske vurderinger, som ga foreningen medhold. Og etter at kommunen hadde rådført seg med Statsforvalteren, valgte de å snu i saken.

I desember vedtok kommunestyret å avvikle praksisen, og i tillegg betale tilbake det familiene har betalt for mye.

Samlet må kommunen ut med 750.000 kroner i uriktig innkrevde avgifter siden 2012.

Hver familie får mellom 8.000 og 100.000 kroner. Det forteller sektorleder for forebygging, oppvekst og inkludering, Unn-Elisabeth T. Kristiansen.

– Det gjelder cirka ti til tolv familier, og det vil variere hvor mye hver enkelt familie har betalt og skal få tilbake. Fra 1. januar 2023 har vi ikke tatt foreldrebetaling, og vi skal utarbeide nye retningslinjer, sier hun.

Unn-Elisabeth T. Kristiansen er sektorleder for forebygging, oppvekst og inkludering i Steinkjer kommune. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Bare begynnelsen

Ifølge HBF har de funnet liknende praksis også i Ås, Asker og Lillestrøm kommuner. De tror at dette er noe som kan gjelde enda flere.

Saken i Steinkjer er bare begynnelsen, mener Ottesen.

– I denne saken har vi nok en gang avdekket en kommune som har ganske rigide regler og velger å gjøre det vanskeligere for familier å få den hjelpa de har krav på, sier han.

– Vi kommer til å jobbe med dette kontinuerlig, følge opp og kjøre sak mot kommuner som har ulovlig forståelse av regelverket.

– Veldig hyggelig

I Steinkjer har kommunen selv valgt å kartlegge og ringe rundt til de familiene det gjelder.

– Jeg har personlig ringt til alle de ti-tolv familiene det gjelder og fortalt at vi har gjort en feil og den feilen nå skal rettes opp, sier sektorleder Kristiansen.

Ottesen i HBF er glad for at Steinkjer kommune har valgt å rydde opp etter seg, etter at det viste seg at de hadde gjort feil.

– Familiene jeg har vært i kontakt med opplever det som veldig hyggelig å få tilbake penger som de ikke visste de kunne få tilbake, sier han.