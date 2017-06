Steinkjer får regionkontoret for Nav

Tidligere denne uka kom anbefalingen fra Nav-direktør Sigrun Vågeng. Hun anbefalte å legge Trøndelags nye Nav-kontor til Steinkjer.

I ei pressemelding fredag går det fram at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie støtter NAV-direktørens anbefalinger om ny regional struktur i Nav med ett unntak.

Nye regionkontorer i Nav:

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: Steinkjer

Finnmark-Troms: Hovedkontor i Tromsø, men med sentrale funksjoner i Vadsø.

Nordland: Bodø.

Møre og Romsdal: Molde.

Sogn og Fjordane og Hordaland: Bergen.

Rogaland: Stavanger.

Vest-Agder og Aust-Agder: Arendal.

Telemark og Vestfold: Skien.

Oslo: Oslo

Vil styrke oppfølging av brukerne

Bakgrunnen for utredningen er å følge opp NAV-meldingens signaler om å styrke kontorenes muligheter og evner til arbeidsrettet oppfølging av brukerne.

Utredningen er også begrunnet med at NAVs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.

Ett unntak

Statsråden har besluttet at alle regionskontorene legges der NAV-direktøren har foreslått, men med ett unntak for Østlandet.

– NAV-direktøren ønsker av styringsmessige årsaker å dele region Viken inn i Øst-Viken og Vest-Viken. Det er klokt og noe jeg støtter. Kontoret for Vest-Viken legges til Drammen. NAV-direktøren har anbefalt Oslo for Øst-Viken, men jeg har i dag bedt henne utrede et nytt alternativ for plassering av regionkontor som ligger utenfor Oslo. Anbefalingen kommer i løpet av august, sier Hauglie.