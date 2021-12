Nidarosdomen sprekker opp – redd steiner kan havne i hodet på folk

– Stein varer liksom ikke evig, som man ofte tror. Men det er veldig stor forskjell på kvaliteten på stein, sier avdelingsdirektør, Rune Langås, i Nidarosdomens Restaureringsarbeider.

Nidarosdomen har stått der som en bauta i Trondheim sentrum i over tusen år. Men i motsetning til en bautastein er nasjonalhelligdommen laga av til dels dårlig kleberstein.

Kleberstein som nå for alvor begynner å kjenne på klimaendringene.

– Det at det trenger mye vann inn i fasade, at vi passerer nullpunktet så mange ganger gjør frosten til en pådriver i dette her. Vi har sett at et villere og våtere klima har gitt saken en negativ utvikling, sier Langås.

Rune Langås er leder av Bygghytta til Nidarosdomens restaureringsarbeider. De gjør nå flere grep for å hindre at folk blir skadd av stein som ramler ned fra kirka. Foto: Erland Knutsen / NRK

Redd folk skal bli skadd

Helt siden domen ble undersøkt på midten av 80-tallet har man sett stein som har sprukket opp. Nå ser man det derimot oftere og oftere. I tillegg finner man også stein som har ramla ned fra kirka på bakken.

– Det er ikke store mengder stein som faller ned. Men av sikkerhetshensyn så har vi gjort det sånn for at folk holder avstand til domen.

Det er satt opp fareskilt rundt kirka som advarer mot faren av å få stein i hodet. I tillegg vil det til våren settes opp nett for å fange stein som ramler ned. Fasaden vil også bli undersøkt oftere.

Nidarosdomens Restaureringsarbeider endrer nå også planene for hvilke deler av kirka som må fikses først.

Dette er en av steinene som har løsna fra kirka. Foto: Erland Knutsen / NRK

Dårlig stein fra Mosjøen

Da Nidarosdomen ble bygd på middelalderen ble det benytta kleberstein av god kvalitet. Men etter å ha vært gjennom fem branner lå kirka delvis i ruiner for 150 år siden.

Da arbeidet med å gjenreise kirka starta ble det benytta blant annet stein fra Mosjøen.

Det er den som skaper problemer i dag.

– Den har bergspenninger og uheldige mineralsammensetninger som gjør at den sprekker opp, sier Langås.

Han kan for øvrig forsikre alle om at det nå brukes det stein av langt bedre kvalitet i kirka. Stein som gjør at Nidarosdomen fortsatt kan stå som en bauta i Trondheim sentrum i tusen år til.