Stefaren til jenta (3) som døde i Overhalla slipper isolasjon

– Tingretten har kommet frem til at begjæringa fra politiet om fortsatt full isolasjon ikke tas til følge. Det mener vi er det riktige, sier stefarens forsvarer, Anders Kjøren til NRK.

Stefaren til den tre år gamle jenta som døde har sittet i full isolasjon de første to ukene av varetektsfengslinga. Påtalemyndigheten ønsket at stefaren skulle sitte i full isolasjon under de neste to ukene av varetektsfengslingen også, på grunn av etterforskningen.

– Vi ser det som nødvendig på grunn av faren for bevisforspillelse, opplyste politiadvokat Amund Sand tidligere.

Til Trønder-Avisa opplyser Sand at de ikke har tatt stilling til om de vil anke rettens beslutning.

Les også: Jente (3) sydde tolv sting i hodet uken før dødsfallet

Fortsetter med undersøkelser

Det er to uker siden politiet pågrep og sikta mor og stefar, etter at ei tre år gammel jente ble sendt til St. Olavs Hospital med kritiske og livstruende hodeskader . Jenta døde dagen etter.

Siden da har mor og stefar sittet i varetekt, stefar i full isolasjon, siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

– Vi har fått nye opplysninger i saken som utløser nye undersøkelser. Og de undersøkelsene kan stefar påvirke, sa Sand i forkant av avgjørelsen om isolasjon.

Ifølge Sand har familien hatt god kontakt med svært mange mennesker. Og han frykter at stefar kan snakke med vitner politiet ønsker å avhøre på nytt.

Politiet er spesielt opptatt av bevegelser familien har gjort i tidsrommet før den tre år gamle jenta døde, forteller Sand.

– Vi er spesielt opptatt av å kartlegge hva som skjedde i tidsrommet før jenta fikk skadene. Vi ønsker kontakt med alle de som kjenner familien, sier Sand.

Ønsker videre varetekt for mor

Både mor og stefar nekter for at de har gjort noe straffbart, og hevder jenta falt ut av senga.

Når den endelig obduksjonsrapporten er ferdig vites ikke. Politiet er ferdig med undersøkelser av jenta, og barnevernet i Midtre-Namdal er i gang med å planlegge begravelse.

– Om mor og stefar får delta har vi ikke tatt stilling til, sier Sand.

Torsdag avgjøres det om den høygravide moren skal fortsette å sitte i varetekt eller ikke.

Politiadvokaten ønsker at varetektsfengslingen fortsetter

– Her gjelder det samme som for stefar, faren for bevisforspillelse. Derfor ønsker vi videre varetektsfengsling, sier Sand.