NRK fortalte i går om familien til Ine (2) som har fått avslag på søknaden om omsorgsstønad. Trondheim er en av flere kommuner som har satt en aldersgrense.

Helsedirektoratet slår fast at dette ikke er lov.

I kommunene Stavanger og Sandnes lover nå ordførerne at aldersgrensen på tre år skal fjernes så raskt som mulig.

I dag behandles saken i formannskapet i Trondheim. Administrasjonen har sagt at de ikke ønsker å snu.

– Vi ser ikke behov for å endre dagens praksis eller retningslinjer. Vi gjør alltid en individuell vurdering og har mange eksempel på at foreldre med barn under tre år har fått omsorgsstønad, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Camilla T. Nereid.

Mamma Karoline Myrland Hagen reagerer.

– Det er rart om Trondheim kommune står på sitt når Helsedirektoratet sier at det ikke kan være en aldersgrense. Hvis Trondheim nekter, så kommer vi ikke til å gi oss. Dette er så urettferdig. Jeg har ikke ord.

Frp og SV krever at aldersgrensen fjernes

Marte Løvik (Sp) sier det er viktig å få en gjennomgang av praksisen i Trondheim.

Tirsdag tas saken opp i formannskapet etter at flere partier har bedt om dette.

– Vi må se på om retningslinjene må endres. Rådmannen sier at alle familier i Trondheim får en helhetlig behandling. Avslag er aldri på grunn av alder alene, sier Løvik, som er leder i Helse- og velferdskomiteen i Trondheim.

Både Frp og SV krever at kommunen fjerner dagens aldersgrensen, som ble vedtatt av formannskapet i 2005. Partiene ber om at kommunen rydder opp.

VURDERER Å ENDRE ALDERSGRENSA I TRONDHEIM: Marte Løvik i Sp vil ha en gjennomgang av dagens praksis. Saken kommer opp i formannskapet i Trondheim tirsdag. Foto: Petter Moen Nilsen

Stavanger og Sandnes vil endre praksis

– Man skal ikke sette ei absolutt aldersgrense ut fra det Helse- og omsorgstjenesteloven sier, sa avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Helga Katharina Haug til NRK mandag.

Det gjør at både Sandnes og Stavanger fjerner denne aldersgrensen.

I Stavanger var ordfører, Christine Sagen Helgø (H), ikke klar over at rådmannen selv hadde innført denne retningslinjen i 2017.

– Jeg vil ta opp saken med rådmannen slik at Stavanger får gjort endringer i retningslinjene så fort som mulig, sier Høyre-ordføreren.

Saken kommer nå opp til politisk behandling.

– Vi beklager om noen foreldre ikke har fått det de har krav på.

Sagen Helgø sier kommunen ikke har oversikt over hvor mange dette kan gjelde, men tror det er ganske få.

– Stavanger kommune må finne ut om det er familier som urettmessig ikke har fått en ytelse de har krav på. I tilfelle må vi forsøke å rette opp dette.

STAVANGER SNUR: Ordfører Christine Sagen Helgø (H) beklager om foreldre ikke har fått det de rettmessig har krav på. Aldersgrense på barn på tre år fjernes så raskt som mulig. Foto: Tomas Moss

Sendte brev til helseministeren

I Sandnes vedtok politikerne ei aldersgrense i 2018.

– Vi kommer til å endre aldersgrensen og holder allerede på med å oppdatere retningslinjene, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

– Beklager du at det ble satt aldersgrense?

– Jeg beklager hvis det har ført til at noen foreldre ikke har fått den hjelpen de skal ha. Jeg tror ikke det er tilfelle. Hvis det har skjedd skal vi rydde opp, sier Wirak. Han sier kommunen har gitt omsorgsstønad til barn også under tre år.

Leder i Kommunal – og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), sendte mandag et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H).

– Loven må klargjøres slik at ulovlig forskjellsbehandling stoppes. Det må bli gjort tindrende klart for alle at det ikke er lov å utelukke familier med små barn fra denne ordningen, sier Andersen.

Tall som er rapportert til Helsedirektoratet viser at det ble gitt omsorgsstønad til barn i alderen 0–2 år for 75 familier fordelt på 51 kommuner i 2018.

SANDNES SNUR: Ordfører Stanley Wirak (Ap) beklager om noen foreldre ikke har fått den hjelpen de har krav på. Aldersgrensen fjernes. Ordføreren sier at det også er gitt omsorgsstønad til barn under tre år i Sandnes. Foto: Rune Helliesen / Rune Helliesen

Mamma til Ine vil ikke gi seg

Familiene som får omsorgsstønad i Trondheim i 2019 får alt fra 2600 kroner til 13.700 kroner hver måned. Dette regnes ut fra antallet timer som brukes på omsorgsoppgaver hver uke.

Karoline Myrland Hagen fra Trondheim sier de ikke kommer til å gi seg.

– Det handler om at aldersgrensen må bort og ikke brukes som en avgjørende faktor i slike saker.

Hun håper kommunen gjennomgår alle avslag som er gitt siden 2005 til foreldre til alvorlig syke og sterkt funksjonshemmede barn. Hun tror ikke dette gjelder mange foreldre i Trondheim.

– Det hadde vært det beste i respekt for foreldre som har fått avslag og ikke orker å ta opp kampen.