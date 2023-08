Solberg-regjeringen ga høsten 2020 grønt lys til prosjektet som skulle samle NTNUs hovedcampus på ett sted i Trondheim, nærmere bestemt ved Gløshaugen. Det hadde da en kostnadsramme på 12 milliarder kroner.

I fjor sommer ble det klart at dagens regjering halverte budsjettet for NTNUs nye campus fra 12 til 6 milliarder kroner, etter at de hadde varslet at de ville spare inn i flere store statlige byggeprosjekter.

178 millioner kroner

Regjeringen foreslår nå en bevilgning på 178 millioner kroner i 2024. Dermed får prosjektet nok penger til å komme i gang. Deretter ber de om en ramme på 6,6 milliarder kroner for hele prosjektet.

– Gratulerer NTNU med at vi kan gå i gang med dette prosjektet nå. Trondheim har etablert seg som teknologihovedstaden i landet vårt, siden NTNU ble grunnlagt. Nå samler vi kunnskapstradisjonene.

Det sier statsminister Gahr Støre.

– Det er en stor investering for fellesskapet og en riktig investering for kunnskap.

Slik vil det nye hovedbygget til NTNU i Trondheim se ut, dersom utbyggingen blir gjennomført som planlagt. Illustrasjon: RAMBØLL/CF. MØLLER ARCHITECTS/ROLVUNG OG BRØNDSTED ARKITEKTER/FABEL ARKITEKTER/OSLO WORKS/MTRE/AAS

Seks til sju år

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch møtte opp sammen med statsministeren for å dele nyheten.

– Dette prosjektet har vært viktig for regjeringa. Det var også helt riktig å nedskalere prosjektet litt, sier Borch.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch var med for å dele nyheten om at campussammenslåingen kan begynne. Foto: Morten Andersen / NRK

Det er en forventning om at prosjektet vil stå ferdig om seks til sju år. Regjeringen har en forventning om at man skal styre etter rammen på 6.6 milliarder.

– En fantastisk nyhet

Rektor ved NTNU Anne Borg tok gledelig imot nyheten.

– Tusen takk til regjeringa for å sette dette på statsbudsjettet, for å få den framdriften jeg tenker at prosjektet trenger, og landet fortjener, sier Borg.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, kan smile nå som regjeringen har gitt grønt lys for byggestart av nytt NTNU-campus. Foto: Morten Andersen / NRK

Den planlagte campussammenslåingen handler om at flere av NTNUs fagmiljø skal samles til ett campus i området rundt Gløshaugen. Blant annet skal humaniora og samfunnsvitenskap på Dragvoll flyttes ned til Gløshaugen.

Inntil 91.000 kvadratmeter i og på Gløshaugen skal ombygges og få nybygg.

Ett av målene er ifølge NTNU å legge til rette for tverrfaglighet, blant annet ved å samle humaniora og samfunnsvitenskapelige fag tett ved teknologifagene.

Illustrasjon av den planlagte campusutviklingen på NTNU Gløshaugen i Trondheim. Illustrasjon: RAMBØLL/CF. MØLLER ARCHITECTS/ROLVUNG OG BRØNDSTED ARKITEKTER/FABEL ARKITEKTER/OSLO WORKS/MTRE/AAS