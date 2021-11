Tilbyr jakt på elg for en hundrings

Nå legger Statskog ut rekordmange rimelige dagskort til norske jegere over hele landet.

– Det er for mye elg. Det har blitt et stort problem mange steder at vi ikke klarer å ta ut nok dyr. Det gjelder både elg og hjort.

Det sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

BEKYMRET: Jo Inge Breisjøberget i Statskog er bekymret over utviklingen og håper mange kjøper jaktkort. Foto: Øystein Nygård / NRK

Stammen vokser

De ser stadig oftere at jaktlagene har elg og hjort igjen på kvota når jaktperioden er over. Særlig ungdyr.

– Dette fører til at stammen vokser, noe vi vil unngå, sier Breisjøberget.

Særlig i Nordland og Trøndelag er det mange steder altfor mye elg.

Her tilbys nå mange dagskort, men også lenger sør og nord i landet er det mulig med storviltjakt.

– I Sør-Norge blir kortene revet unna med en gang. Det tar litt lengre tid nordover, men vi ser nå at kort både i Troms og på Helgeland blir solgt.

FULL KLAFF: Frida Jamtli felte en kalv på rundt 60 kilo i desember 2018, på dagskort. Foto: Morten Myrås

Skjøt sin første elg på dagskort

Frida Jamtli setter stor pris på ordningen, og kjøpte nylig nytt dagskort.

– Jeg skjøt min første elg på dagskort for tre år siden.

25-åringen fra Rana er ifølge seg selv ikke noen ekspert, men synes det er artig å være med.

– Jeg har jakta i noen år, men har ikke noe jaktlag. Det var derfor jeg kjøpte kortet, sier Jamtli.

Hun mener dette er en fin mulighet for jegere som ikke har fått tildelt vald når jakta begynner.

Jamtli sier videre at hun synes det er kjekt med dagskort-jakta, for da kan man gå på jakt den dagen det passer. Det koster heller ikke så mye.

– Hvor stor var elgen du skjøt?

– Det var en kalv. Min første og eneste så langt! Det var veldig lærerikt og spennende, sier Jamtli som hadde følge med en mer erfaren jeger.

Dårligere dyr

Statskog ser gjerne at flere gjør som Frida Jamtli og skyter kalv.

– Vi ser jo at dyrene flere steder i Trøndelag har blitt ganske små. I områder hvor det har vært for mye elg, blir elgen mindre. De konkurrerer om maten, og avler frem dårligere dyr, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

En kalv veier normalt rundt 75 kilo. En elgkalv skutt i Trøndelag veier ofte rundt 50 kilo, ifølge Breisjøberget.

FLERE PÅKJØRSLER: I områder der elgbestanden er for stor ser de at antall påkjørsler både med bil og tog øker. Foto: Lasse Nordgård

I områder med for mye elg er det også flere elgpåkjørsler.

– Hvis kua drasser på en kalv vil hun trekke dit det er lettere å være, mot vei og jernbane. Vi har hatt mange påkjørsler i høst. Dette øker proporsjonalt med stammen.

Jo Inge Breisjøberget i Statskog legger ikke skjul på at de er bekymret over utviklingen, for de merker det også på skogen.

– I områder med mye elg ser vi tydelig beiteskader på skogen, så det er viktig å holde stammen på et riktig nivå. Med riktig forvaltning får vi en friskere elgstamme.

Ga mersmak

For Frida Jamtli har jakta gitt mersmak.

Dagskortet hun nylig brukte ga ingen fangst. Hun så hverken elg eller spor.

– Det har ikke blitt flere dyr. Man må ikke skyte elg hver gang. Det er ikke noe man kan ta som en selvfølge.

Hun skulle gjerne ha jakta mer, og utelukker ikke at det blir en jakttur om det er kort ledige.

Det var stor stas da hun traff.

– Foreldrene mine ble jo helt ville. De kjøpte hele kalven, og vi hadde fest samme kveld med indrefilet.