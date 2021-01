Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi tar allerede nå forholdsregler og forbereder oss på at en lignende situasjon kan oppstå her i Trøndelag.

Det sier statsforvalter Frank Jenssen i en pressemelding.

Han sier at det viktigste er at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll.

Dette er viktig slik at helsetjenesten i kommunene har nødvendig kapasitet til å gjennomføre vaksinering som planlagt.

DROPP OSLO: Statsforvalter Frank Jenssen ber folk i Trøndelag unngå reiser til Oslo. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Samme beskjed hos flere statsforvaltere

Beskjeden om å droppe besøk til Osloregionen, kommer også fra flere statsforvaltere.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland og i Innlandet kommer med samme råd.

Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen, sier alle nå må bidra for å unngå spredning av smitten.

– Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre spredning av virusmutasjonen, derfor vil vi fraråde folk i Nordland om å reise til Osloregionen akkurat nå, sier Tom Cato Karlsen.

Føre var

– Folk som bor i vårt fylke bør ikke reise til områder som har en krevende smittesituasjon. Dette er for å være føre var og beskytte oss selv. Vi har ikke oversikt over hvordan det muterte viruset kommer til å utvikle seg.

Det sier statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik. Hun støtter budskapet til regjeringen om at man skal unngå reiser med mindre det er strengt nødvendig.

På spørsmål om hva hun mener om «søringkarantene» viser hun til nasjonale myndigheter, og mener alle bør ha tillitt til virkemidlene de har satt inn.

– Vi skal senke skuldrene litt og la de nasjonale retningslinjene rå.

Bør teste seg

15 kommuner på Østlandet har nå fått strenge tiltak.

Helse- og omsorgsministe Bent Høie sa på en pressekonferanse søndag kveld at det er usikkert om virusvarianten har spredt seg.

– Situasjonen er uoversiktlig, og risikoen for spredning til andre kommuner er stor.

Fylkeslegen i Trøndelag, Jan Vaage, ber også innbyggere som har besøkt Osloregionen om å teste seg, samtidig som man begrenser sitt sosiale liv.

– De bør ta kontakt med kommunen sin og sørge for å få testet seg, sier Vaage.

Krisemøte i Trondheim

– Sannsynligheten for at det muterte viruset dukker opp i Trøndelag er større enn at det ikke dukker opp, sier Vaage.

Statsforvalteren har nå innkalt til møte med flere trønderske kommuner.

De ønsker nå å finne ut hvordan de skal håndtere den siste tids utvikling.

Det er ennå usikkert om det vil komme nye tiltak til regionen på grunn av situasjonen på Østlandet.